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Teknoloji Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek
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BİLİM

Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek

Profen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel, "MİYEG'in hizmete girmesiyle uzay yörüngesindeki uydularımızdan gelen veriler, yerli ve milli anten sistemi sayesinde tamamen güvenli şekilde ülkemize ulaşacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Antenin şu anda test aşamasında olduğunu vurgulayan ​Profen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yüksel, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından TÜBİTAK Uzay'ın binasının çatısına kurulumunun yapılmasının planlandığını dile getirdi.
Antenin şu anda test aşamasında olduğunu vurgulayan ​Profen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yüksel, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından TÜBİTAK Uzay'ın binasının çatısına kurulumunun yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Profen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yüksel, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer istasyonu MİYEG'in hizmete girmesiyle uzay yörüngesindeki uydularımızdan gelen veriler, yerli ve milli anten sistemi sayesinde tamamen güvenli şekilde ülkemize ulaşacak." dedi.

Yüksel, savunma, iletişim, bilişim teknolojileri, uydu ve internet hizmetleri alanında faaliyet gösteren Profen Grup'un ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'da, Milli Yer İstasyonu (MİYEG) ve ManPack Terminal ürünleriyle yer aldığını söyledi.

Alçak ve orta yörünge uyduları için uydu kontrol sistemlerinde yer istasyonunun ihtiyaç duyulan bir teknoloji olduğunu belirten Yüksel, TÜBİTAK Uzay'ın desteğiyle Profen Grup tarafından tasarım ve üretimi gerçekleştirilen MİYEG Projesi'nin, 7,3 metre çapında antene sahip olduğunu bildirdi.

Yüksel, X ve Y ekseninde aynı anda hareket etme kabiliyeti bulunan antenin tasarım ve üretim aşamasının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade etti.

Antenin şu anda test aşamasında olduğunu vurgulayan Yüksel, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından TÜBİTAK Uzay'ın binasının çatısına kurulumunun yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Yüksel, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer istasyonu MİYEG'in hizmete girmesiyle uzay yörüngesindeki uydularımızdan gelen veriler, yerli ve milli anten sistemi sayesinde tamamen güvenli şekilde ülkemize ulaşacak." diye konuştu.

İhracat potansiyeli de var

MİYEG'in, şimdiye kadar Türkiye'de tasarlanan ve üretilen en büyük çaplı karbon fiberden yapılan reflektör anten olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Yüksel, "Cassegrain türündeki anten, alçak yörünge yer gözlem uyduları ile S ve X bant haberleşmesinde kullanılacak." bilgisini verdi.

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Tüm dünyada aranan bu özellikteki antenin ihracat potansiyelinin de bulunduğuna işaret eden Yüksel, Türkiye'nin bu tip antenleri ilk üreten ülkelerden biri olması dolayısıyla, dünyadaki üreticiler arasında avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

İhtiyaca göre 2 metre ile 7,5 metre çapında olabilen antenin kontrol ünitesinin de Profen tarafından yerli olarak üretildiğine işaret eden Yüksel, her uydu için bir antenin hizmet vereceğini bildirdi.

Yüksel, mekanik yapıya sahip antenin dünyada sadece bir üretici tarafından yapılabildiğine dikkati çekerek, hassas takip imkanı veren, 360 derece dönüş kabiliyetine sahip antenin yerli ve milli üretimini yaptıklarını dile getirdi.

Cihazın kurulumu 10 dakikada yapılabiliyor

Fuar kapsamında ayrıca "ManPack Terminali"ni tanıttıklarını anlatan Yüksel, bu terminalin askeri personel, arama kurtarma ekipleri, gazeteciler gibi şehir merkezine uzak ve zorlu şartlarda görev yapan kişilerin iletişim ihtiyacını hızlı şekilde karşılamak amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Yüksel, ürünün yurt içi ve dışındaki büyük firmalara satışının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Terminal, hem özel hem de kamu alanındaki kişilere hizmet veriyor. Bu kişilerin hızlı şekilde iletişim kurmalarını sağlayan terminalin özelliği hafif olması, hızlı internet bağlantısı sağlaması ve hızlı kurulup sökülebilmesidir. Cihazın kurulumu 10 dakikada yapılabiliyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki cihaz, rahat şekilde sırtta taşınabiliyor. Uydu üzerinden Ka bantta internet, data ve konuşma hizmeti veriyor."

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Terminalin üzerinde bulunan bataryayla çalıştığını dile getiren Yüksel, "Cihaz sürekli açık kaldığında en az 60 dakika çalışıyor. Kısa sürede şarj edilebiliyor." dedi.

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