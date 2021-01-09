Uzay filosuna yedinci uydu

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A, dün gece Türkiye saatiyle 05.15’te ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra “31 derece doğu” yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak. Türksat 5A, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

TEKNOLOJİ Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

TÜRKİYE 30 ÜLKEDEN BİRİ

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A’nın da fırlatılmasıyla 4 olacak. Türkiye’nin ayrıca uzayda 3 de gözlem uydusu bulunuyor. Türksat 5A’nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak. Televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

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TÜRKSAT 5B HAZİRAN’DA FIRLATILACAK

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A’nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun Türksat filosunun en güçlü uydusu olacağını söyledi. Türksat 5A’dan 35’inci dakikadan itibaren ilk sinyalin alındığını belirten Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun Haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

UZAY VATAN’DA DAHA GÜÇLÜYÜZ

Uydu Teknolojileri Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen oturumda da konuşan Karaismailoğlu, “Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan’da ve Siber Vatan’da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” dedi. Türksat 5A uydusunun yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açacağını belirten Karaismailoğlu, “Çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve milli uydumuz 6A’nın da Uzay Vatan’da yerini alacağı günler yakındır” diye konuştu.

Ülkemize mikro uydu tesisi kuruyoruz

Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, ABD’den uzaya gönderilen 5A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısını 7’e çıkarttığını söyledi. Türkiye’nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde, bu yıl içinde fırlatılacak TÜRKSAT 5B’nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planladıklarını bildiren Erdoğan, daha önceki uyduların farklı ülkelerden uzaya fırlatıldığını vurguladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun Cape Canaveral üssünden fırlatılması dolayısıyla eş zamanlı olarak Türksat Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen programa katıldı. Daha sonra “Türkiye’nin Uzay ve Uydu Vizyonu” konulu özel oturuma katılan Karaismailoğlu’na hediye takdim edildi.