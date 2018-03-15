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BİLİM

​Uzayda bir yıl kalan astronotun genleri değişti

Uzayda bir yıl kalan astronotun genleri değişti

Uzayda uzun süre kalan astronotların yerçekimsiz ortam sebebiyle boylarının uzadığını biliyoruz. NASA'nın son araştırması ise astronotların genetik değişimler geçirdiğini de ortaya koydu. ABD'li Astronot Kelly uzayda geçirdiği bir yılın ardından dünyaya döndü. Ancak dünyaya döndüğünde genetik olarak başka bir insandı. Zira genlerinin önemli bir bölümünün ikiziyle artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

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ABD'li Astronot Scott Kelly'nin genlerinin değiştiği anlaşıldı.
ABD'li Astronot Scott Kelly'nin genlerinin değiştiği anlaşıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaptığı son araştırma çarpıcı sonuçlar verdi. Uzayda bir yıl geçirmek sadece astronotların görünümünü değil DNA'larını da değiştiriyor.

Uzayda bir yıl geçiren ABD'li Astronot Scott Kelly ve dünyadaki tek yumurta ikizinin DNA'ları karşılaştırıldı. Kardeşlerin artık genetik olarak birbirlerinin eşi olmadığı görüldü

Testler Astronot Scott Kelly'nin genlerinin yüzde 7'sinin uzay görevi sırasında değişim gösterdiğini ortaya koydu. Yani ABD'li astronot, uzaya gitmeden önceki Scott Kelly ile genetik olarak aynı insan değil.

Değişen DNA yapısına "uzay genleri" adını veren araştırmacılar, astronotun birçok biyolojik özelliğinin etkilendiğini ortaya çıkardı. Astronotun metabolizması, bağışıklık sistem ve, 'hücre yapısı'nın uzay yolculuğu ile değiştiği ifade ediliyor.

Astronotun hücrelerinin yeterince oksijen alamadığı da ortaya çıktı. NTV’nin haberine göre bağışıklık sistemininse aşırı fazla çalıştığı belirtiliyor. Değişime uzaydaki kozmik radyasyonun yanı sıra, uzay yolculuğunun getirdiği stresin yol açtığı tahmin ediliyor.

Araştırma, 3 yıl sürmesi beklenen Mars yolculuğundaki zorlukları aşmak açısından büyük öneme sahip. Ancak uzmanlar bu konuda çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

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