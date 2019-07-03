Teknoloji Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor
BİLİM

Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyinde bulunan küflerin yüksek dozda iyonize radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
​Uluslararası Uzay İstasyonu
​Uluslararası Uzay İstasyonu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dış yüzeyinde en yaygın gözlenen Aspergilus ve Penisilyum küf sporlarının, insanı öldüren X ışınının 200 katına dayanarak hayatta kalabildiğini tespit etti.

Alman Uzay Merkezi'nde görevli mikrobiyolog Marta Cortesao'nun UUİ'deki küf sporlarına ilişkin bulguları cuma günü Washington'da 2019 Astrobiyoloji Bilim Konferansı'nda sunacağı belirtildi.

Cortesao, "Şimdi küf sporlarının düşündüğümüzden çok daha fazla radyasyona direnç gösterdiğini biliyoruz. İstasyonu içeriden ve dışarıdan temizlerken bu sporları dikkate almamız isabetli olur." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, ziyaretçi uzay aracının Güneş Sistemi'nde diğer gezegenlerle uydularını Dünya'dan gelen mikroorganizmalarla kirletmemeyi amaçlayan gezegenleri koruma protokollerinde daha ciddi bir tehdit oluşturan küf sporlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini açığa çıkardığı da ifade edildi.

Marta Cortesao, öte yandan, küfün antibiyotik ve vitaminler gibi önemli içerikler üretmede kullanılabileceğine ve bunun uzun uzay misyonlarında faydalı olabileceğine dikkati çekti.

UUİ'de astronotlar, sağlık sorunu teşkil edebilecek küf oluşumunu engellemek için her hafta istasyonun iç duvarlarının temizliğine saatlerini ayırıyor.

Aspergilus ve Penisilyum sporlarını yüksek miktarda solumanın, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin rahatsızlanmasına yol açabileceği kaydediliyor.

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