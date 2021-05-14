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Teknoloji Uzaydan Kabeli bayram tebriği Göz kamaştırıyor
BİLİM

Uzaydan Kâbeli bayram tebriği: Göz kamaştırıyor

Fransız astronot Thomas Pesquet, “Hayırlı Bayramlar” (EidMubarak) etiketiyle, Mekke’nin uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Astronot fotoğrafın altına “Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor” notu düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzaydan Kâbeli bayram tebriği: ​Göz kamaştırıyor​
Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.

23 Nisan’da uzaya fırlatılan SpaceX’in Falcon 9 roketinden, uzaydan çekilmiş Kabe fotoğrafı, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

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"Göz kamaştırıyor"

  • SpaceX’in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter üzerinden “Hayırlı Bayramlar” (EidMubarek) etiketiyle, Mekke’nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve İslam dünyasının bayramını kutladı. Astronot fotoğrafın altına “Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor.” sözlerini ekledi.

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Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla, 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

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