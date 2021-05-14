Uzaydan Kâbeli bayram tebriği: ​Göz kamaştırıyor​

Dünya

İsrail’e gereken dersi verelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in katliamlarını durdurmak için başlattığı telefon diplomasisini bayramda da sürdürerek Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü. Erdoğan, Caparov’a İsrail’e gereken dersin verilmesi için uluslararası girişimlerde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini söyledi.