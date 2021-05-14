Uzaydan Kâbeli bayram tebriği: ​Göz kamaştırıyor​

23 Nisan’da uzaya fırlatılan SpaceX’in Falcon 9 roketinden, uzaydan çekilmiş Kabe fotoğrafı, görenlerde hayranlık uyandırıyor.
"Göz kamaştırıyor"
- SpaceX’in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter üzerinden “Hayırlı Bayramlar” (EidMubarek) etiketiyle, Mekke’nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve İslam dünyasının bayramını kutladı. Astronot fotoğrafın altına “Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor.” sözlerini ekledi.
Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla, 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.