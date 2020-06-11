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Teknoloji Van, TÜBİTAKta üç alanda Türkiye birincisi oldu
BİLİM

Van, TÜBİTAK’ta üç alanda Türkiye birincisi oldu

TÜBİTAK tarafından her yıl lise ve ortaokulları arası düzenlenen proje yarışmalarında Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Van, üç alanda birinci olmayı başardı.

Van; 4006 Bilim Fuarları başvurusu sayısı, lise kategorisinde bin 312 proje başvurusu ve ortaokul proje yarışmasında ise 3 bin 924 başvuru ile Türkiye birincisi oldu.

Haber Merkezi İHA
Van'a 3 ödül birden
Van'a 3 ödül birden
  • 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarları başvuru sayısı oranına göre yüzde 93,61 ile 2204 -A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yapılan bin 312 proje başvurusu ile Türkiye birincisi olan Van, ayrıca 2204 -B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yapılan 3 bin 924 proje başvurusu ile Türkiye birinciliği elde etmeyi başardı.

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Van her yıl çıtayı yükseltiyor

Bu başarıların kazanılmasında üstün çaba ve gayret göstererek proje başvurusu yapan okullara, danışman öğretmenlere ve öğrencilere, rehberlik faaliyetleri gerçekleştiren il ve ilçe temsilcilerinin büyük katkı sunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

  • Başarıda emeğe geçenlere ‘Başarı Belgesi’ takdim eden Tevke, Van’ın TÜBİTAK proje yarışmalarında başarılı bir çalışmaya imza attığını söyledi. Türkiye genelinde Van’ın TÜBİTAK’ta her yıl başarı çıtasını yükselttiğine değinen Tevke, bu başarının kat kat artarak devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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