Van, TÜBİTAK’ta üç alanda Türkiye birincisi oldu

- 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarları başvuru sayısı oranına göre yüzde 93,61 ile 2204 -A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yapılan bin 312 proje başvurusu ile Türkiye birincisi olan Van, ayrıca 2204 -B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yapılan 3 bin 924 proje başvurusu ile Türkiye birinciliği elde etmeyi başardı.
Van her yıl çıtayı yükseltiyor
Bu başarıların kazanılmasında üstün çaba ve gayret göstererek proje başvurusu yapan okullara, danışman öğretmenlere ve öğrencilere, rehberlik faaliyetleri gerçekleştiren il ve ilçe temsilcilerinin büyük katkı sunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.
- Başarıda emeğe geçenlere ‘Başarı Belgesi’ takdim eden Tevke, Van’ın TÜBİTAK proje yarışmalarında başarılı bir çalışmaya imza attığını söyledi. Türkiye genelinde Van’ın TÜBİTAK’ta her yıl başarı çıtasını yükselttiğine değinen Tevke, bu başarının kat kat artarak devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.