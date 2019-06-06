Vestel sınırsız TV’ye uluslararası tasarım ödülü

Vestel, IFA 2018 fuarında sergilenen ve Ocak ayında satışa çıkan sınırsız (borderless) TV’si ile dünyanın en geniş kapsamlı tasarım yarışması olan A’Design Award 2018-2019‘dan ‘Golden A Design’ ödülü ile döndü.

Vestel Sınırsız TV, ödül organizasyonunun bu yıl Dijital ve Elektronik Ürün Tasarımı kategorisinde ödül alan tek televizyon olduğu kaydedildi.



İtalya’da gerçekleşen A’Design Award Tasarım Yarışması’nda her yıl 80 kategoride yüzlerce marka değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan çalışmalar 3 farklı jüri ekibi tarafından işlevsellik, ergonomi, mühendislik, sunum, inovasyon ve teknoloji gibi çeşitli başlıklar altında inceleniyor.