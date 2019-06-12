Teknoloji Virüslerde keşfedilen özellik tedavi için umut olabilir
BİLİM

Virüslerde keşfedilen özellik tedavi için umut olabilir

Bilim insanları, salgın hastalıklara yol açan virüslerde keşfedilen kırılgan bir özelliğin solunum yolu enfeksiyonları ile nezle, çocuk felci ve diğer hastalıkların tedavisinde umut olabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı.
Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı.

"PLOS Biology" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Finlandiya'nın Helsinki ve Belçika'nın Leuven üniversitelerinden araştırmacılar, "rhinovirus" ve "enterovirus" adı verilen ve insanlarda hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfettiği bir oyuğun virüsün yayılmasını engellemede kilit rol oynayabileceğini belirledi.

Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı.

Buluş yeni anti-viral ilaçlar geliştirilmesinin önünü açabilir

Söz konusu şekil değiştirmenin virüsün kopyalanarak yayılmasını sağladığına dikkati çeken araştırmacılar, keşfin yeni anti-virüs ilaçları geliştirmede yol gösterici olabileceğini vurguladı.

Rhinovirusler ve enterovirusler, her yıl basit griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyonlarca üst solunum hastalığıyla birlikte menenjit, beyin iltihabı ve çocuk felci gibi salgın hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep oluyor.

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