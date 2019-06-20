Vivo yeni hızlı şarj teknolojisiyle rekor kırdı

Vivo'nun yeni hızlı şarj teknolojisi 4 bin mAh değerindeki bir bataryayı 13 dakikada doldurabiliyor.

Vivo, MWC tanıtımında ilk 5G telefonunu duyuracağını bildirmişti. Ancak markanın en büyük yeniliğiyse 5G’yi geride bırakacak cinsten.

5G akıllı telefonunun yanı sıra hızlı şarj konusunda çığır açacak 120W’lık bir şarj teknolojisini de tanıtacağını duyuran Vivo, bu hızla birlikte Xiaomi’nin 100W’lık hızlı şarj teknolojisini de geride bırakacak.

Vivo’nun yaptığı tanıtıma göre 120W’lık hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh’lik bir bataryayı 13 dakika içerisinde doldurarak sektörün en hızlısı olacak. Daha da açıklayıcı olmamız gerekirse 4.000 mAh’lik telefonunuzun bataryasını 5 dakika içerisinde %50, 13 dakika içerisinde de %100’e çıkartabileceksiniz.

Mevcut Vivo IQOO model telefonlar yalnızca 44 W’lık hızlı şarjı desteklese de bu teknoloji şu an için Vivo’nun sahip olduğu en hızlı şarj teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. 120 W’lık gelişim, önceki teknolojiyi ciddi anlamda ileri taşıyacak ancak MWC 2019 etkinliğinde teknolojiyi çalışır şekilde görüp göremeyeceğimiz konusunda emin değiliz.