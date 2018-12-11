Teknoloji Volkswagen benzinli araç üretimini durduracak
OTOMOBİL

​Volkswagen benzinli araç üretimini durduracak! İşte firmanın açıkladığı son tarih

Volkswagen benzinli araç üretimini durduracak

Alman otomotiv devi Volkswagen, dizel motorlu araç üretiminin yanı sıra benzinli motora sahip araç üretimini de durduracağını açıkladı. Resmen tarih veren firma, yakın gelecekte sadece elektrikli otomobil üretecek.

Yeni Şafak
Alman otomotiv devi Volkswagen, daha öncesinde de dizel araç üretimini durduracağını açıklamıştı.
Alman otomotiv devi Volkswagen, daha öncesinde de dizel araç üretimini durduracağını açıklamıştı.

Dünyanın önde gelen otomotiv devi Volkswagen, şaşırtan bir kara daha imza attı. Geçtiğimiz yıl emisyon skandalı ile başı büyük belaya giren firma, durumu düzeltebilmek içi yatırımlarının yönünü değiştirme kararı aldı. Önlem alabilmek için sorunun en büyük kaynaklarından biri olan dizel motora sahip araçları piyasadan kaldıracağını açıklayan firma, yenilenebilir enerji ile çaılışan yani elektrikli motora sahip araç üretimine yatırımını kaydırmaya başladı.

VOLKSWAGEN BENZİNLİ ARAÇ ÜRETİMİNİ DURDURACAĞINI AÇIKLADI!

Emisyon skandalı ile çalkalanan imajını hızla silmeye çalışan firma, bildiğiniz gibi dizel motora sahip modellerinin üretimini durduracağını açıklamıştı. Konuyu bir adım daha ileriye taşımayı planlayan Volkswagen, benzinli motora sahip modellerinin de üretimini durduracağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılsonuna kadar benzinli otomobil üretimine devam edileceği, fakat 2027 yılı itibariyle tamamen elektrikli modellerin üretimine geçileceği belirtiliyor.

VOLKSWAGEN TAMAMEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNE GEÇİŞ YAPIYOR!

Elektrikli otomobil teknolojisine 30 milyar euro yatırım yapan Volkswagen, 2025 yılına kadar elektrikli otomobil pazarında lider olmayı hedefliyor. Bu seviyeden sonra tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planlayan firma, tamamen çevreci araçlar üreterek üzerindeki kötü imajı da düzeltmeyi planlıyor.

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