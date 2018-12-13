Teknoloji Volkswagen yanlışlıkla 6 bin 700 test aracı sattı
OTOMOBİL

Volkswagen yanlışlıkla 6 bin 700 test aracı sattı

Volkswagen’in Avrupa ve ABD’de toplam 6 bin 700 adet test aracını sattığı ortaya çıktı. Alman otomobil üreticisinin satışını yaptığı bu araçları geri çağırmak yerine para iadesi yapması gerekiyor. Volkswagen'in test araçları 2006 ile 2018 yılları arasında satıldı.

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Alman otomobil devi Volkswagen hakkında skandal bir olay ortaya çıktı. 2006-2018 yılları arasında 6,700 adet test aracı Avrupa ve ABD’de normal araç gibi satıldı. Alman yetkililer bu araçların geri çağrılması yerine direk geri satın alınması gerektiğini belirtiyor.

ABD'de kaç aracın satıldığı bilinmiyor

Motor1.com’un haberine göre VW yetkilisi Andras Brozat ABD’de bu olaydan kaç aracın etkilendiği konusunda tam bir sayı veremiyor. Hatta bu sayının ortaya çıkmasının günler sürebileceğini söylüyor.

Volkswagen araçları geri satın alacak

Yanlışlıkla satıldığı belirtilen test araçlarının seri üretim otomobillerden farklı olduğu ve bu nedenle araçların birbirleriyle aynı olmadığı yönünde söylentiler var. Volkswagen bu araçları geri çağırırsa hangi kısımlarının eksik olduğunun tespit edilip düzeltilmesi işleminin çok karmaşık olacağını açıkladı. Bu nedenle normal otomobil gibi satılan test araçlarının geri çağırıp tamir edilmesindense direk olarak para iadesi yapılması gerektiği belirtildi.

Volkswagen Grup çatısı altındaki şirketler.

2010-2015 yılları arasında 9,000 araç

Alman gazetesi Der Spiegel’in raporuna göre Volkswagen, 2010 ile 2015 yılları arasında “belirsiz üretim statüsüne” sahip 9,000 araç sattı. Volkswagen Grubu’na ait diğer markaların test aracı sattığına dair bilgi bulunmuyor.

Volkswagen Almanya’daki söz konusu modelleri geri satın alacak. Alman makamları, geri çağırdığı her bir araç için Volkswagen’e ceza verme konusunu değerlendiriyor.

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