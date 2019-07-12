Teknoloji Volkswagen ve Ford otonom araç teknolojileri için anlaştı
OTOMOBİL

Volkswagen ve Ford otonom araç teknolojileri için anlaştı

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdi.

Haber Merkezi Reuters
Ford ve Volkswagen amblemleri.
Ford ve Volkswagen amblemleri.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor ve Alman Volkswagen AG şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında genişleteceklerini belirtti.

Ford ve Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen CEO'su Herbert Diess ve Ford CEO'su Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları bugün New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağı kaydedildi.

Şirketler bu yılın Ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, hafif ticari araçlara yönelik işbirliği yapacaklarını açıklamış ve elektrikli araç ve otomatik sürüş teknolojilerinin ortak geliştirilmesi olasılıklarını araştıracaklarını duyurmuştu.
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