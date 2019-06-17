Teknoloji VWe yeni fabrikasını Torbalıya kurması için çağrı
OTOMOBİL

VW'e yeni fabrikasını Torbalı'ya kurması için çağrı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) verdiği söyleşide Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmesinin avantajlarını anlattı. Ermut'un, Opel'in İzmir'in Torbalı ilçesindeki satılık arazisini önermesi, ilçede heyecan yarattı.

Haber Merkezi AA
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) açıklamalarda bulundu.

Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, Opel'in Torbalı'da satışta olan yerini önerdi. Skoda ve Seat'ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığı belirtilen haberde, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğü vurgulandı. Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını yazdı. Opel'in tesislerinin atıl kalmaması ve yerli otomobilin ilçeye gelmesi için çalışmalar yürüten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Liman, havayolu, demiryolu bağlantısı ile bölgenin en cazip yeri Torbalı'dır. Otomobil üretiminde tecrübemiz var. Lojistik, iş gücü ve yan sanayi konusunda gerek Türkiye gerekse de Balkanlarda örneği bulunmayan bir konumdayız" dedi.

LOKASYONUN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Bu ölçekte bir yatırım için Torbalı'daki arazinin gerek donanım gerekse de ulaşım bakımından birçok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Olgun, şu bilgileri verdi:

  • "Şu anda 54'ü yabancı sermayeli olmak üzere 750 üretim tesisi kentimizde faaliyet göstermektedir. Phılıp Morris, Groupe Atlantıc, MSC Group, JTİ, Dr. Oetkher, SFS Intec gibi uluslararası dev firmalara ev sahipliği yapan Torbalı'nın 1 milyar dolarlık ihracatı ile 100'ün üzerinde ülke ile lojistik ağı bulunmaktadır. Daha önce Opel'in en verimli dönemine ev sahipliği yapan Torbalı, Volkswagen için de en uygun yatırım bölgesi. Kentimizin içinden otoban ve otoyol geçmekte. Ayrıca demiryolu- hızlı tren hattının üzerinde de yer almakta. Adnan Menderes Havalimanı'na a 25 kilometre, Alsancak Limanı'na ise 40 kilometre mesafede yer almakta. Ayrıca ilçemizin yapımı devam etmekte olan İstanbul-İzmir Otoyolu'na da bağlantısı bulunmakta. Yeterli iş gücü ve sanayileşmeye elverişli uygun alanların bulunması yatırımlar için büyük bir cazibe oluşturmakta. İzmir otomobil yan sanayinde de öncü bir bölge."

2000'DE ÜRETİM DURMUŞTU

Opel Türkiye, 1989 yılında 40 milyon mark yatırımla yüzde 100 yabancı sermaye olarak kuruldu. Opel fabrikası, Torbalı'nın ev sahipliği yaptığı en önemli marka firmalardandı. Opel Türkiye fabrikası, Türkiye'nin Renault ve Tofaş'tan sonra faaliyete geçen üçüncü otomobil fabrikasıydı. Tesisin devreye girdiği yıl 1990'da Opel bu tesislere bin 156 otomobil monte etti. Bu yıl sonrasında bu miktar 6 binin üzerine çıktı. 1992 yılında 9 bin oldu, 1993 yılında da 12 binin üzerine çıktı. Bu durum 1993 yılına kadar sürdü. 1993 yılına gelindiğinde Opel Türkiye, ithalata başladı. İlk yıl 6 bin 630 araba ithal edildi. Bir yıl sonra baş gösteren ekonomik kriz Opel'i de vurdu. Torbalı tesislerinde yapılan montaj bir yıl öncesinin yarısına 6 bin 626'ya düştü. İthalat ise üçte birine bin 802'ye geriledi. 1995'de hemen hemen bu rakamlar aynı düzeyde seyretti. Yıllık üretim kapasitesi 10 bin adet olan fabrika ekonomik krize direnemedi ve 2000 yılında kapandı. Türkiye'nin İzmir'den yönetilen tek otomotiv markası olan Opel, Torbalı'daki montaj tesisini yedek parça deposu haline getirdi.

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