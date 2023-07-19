Whatsapp Web ve mobil uygulamada kullanıcılar tarafından gönderilmek istenen mesajların iletilmediği görüldü.

Erişim sorunu nedeniyle mesajlaşma yapılamazken kullanıcılar da "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

Sayan, Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olduğunu, Türkiye'deki kullanıcıların da bu sorundan kısmen etkilendiğini; durumun Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından takip edilmekte olduğunu belirtti.