Teknoloji WhatsApp grup sohbetlerine telekonferans özelliği
SOSYAL MEDYA

WhatsApp grup sohbetlerine telekonferans özelliği

WhatsApp grup sohbetleri için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması geçtiğimiz hafta grup sohbetlerine görüntülü arama özelliği getirmişti. Bu hafta itibariyle WhatsApp grup sohbetlerine sesli arama özelliği de geldi.

Yeni Şafak
WhatsApp'ın dünya genelinde 1.2 milyardan fazla kullanıcısı var.
WhatsApp'ın dünya genelinde 1.2 milyardan fazla kullanıcısı var.

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimi için geri bildirimleri dikkate almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde grup sohbetleri için önemli güncellemeler yapan WhatsApp, bugün itibariyle grup sohbetlerine toplam 4 kişiye kadar sesli konuşma özelliğini getirdi.

Yeni güncellemeyle beraber uygulamaya eklenen kısayol sayesinde sohbet ettiğiniz gruptan ve aynı zamanda rehberinizde kayıtlı olan 3 kişiyle beraber sesli sohbet edebiliyorsunuz. Kullanıcılar bu sayede tele konferansı WhatsApp üzerinden yapabilecek.

WhatsApp’a gelen yeni özelliği kullanmak için arama yapmak istediğiniz grup sohbetine giriş yapın ve ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan arama tuşuna basın. Karşınıza çıkan bilgilendirme ekranından arama yapmak istediğiniz kişileri seçerek ekranda belirecek görüntülü ve sesli arama tuşlarından birisine tıklamanız yeterli olacaktır.

WhatsApp gruplarına yeni özellik
TEKNOLOJİ
WhatsApp gruplarına yeni özellik

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