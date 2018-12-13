WhatsApp grup sohbetlerine telekonferans özelliği

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimi için geri bildirimleri dikkate almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde grup sohbetleri için önemli güncellemeler yapan WhatsApp, bugün itibariyle grup sohbetlerine toplam 4 kişiye kadar sesli konuşma özelliğini getirdi.

Yeni güncellemeyle beraber uygulamaya eklenen kısayol sayesinde sohbet ettiğiniz gruptan ve aynı zamanda rehberinizde kayıtlı olan 3 kişiyle beraber sesli sohbet edebiliyorsunuz. Kullanıcılar bu sayede tele konferansı WhatsApp üzerinden yapabilecek.

WhatsApp’a gelen yeni özelliği kullanmak için arama yapmak istediğiniz grup sohbetine giriş yapın ve ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan arama tuşuna basın. Karşınıza çıkan bilgilendirme ekranından arama yapmak istediğiniz kişileri seçerek ekranda belirecek görüntülü ve sesli arama tuşlarından birisine tıklamanız yeterli olacaktır.