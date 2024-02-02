WhatsApp yeni özelliği duyurdu: Artık Web uygulamasına da geliyor

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Telefon bir yana bilgisayar üzerinden de kullanılabilen uygulamaya gizlilik odaklı bir özellik ekleniyor. İşte yeniliğin detayları…

WhatsApp Web için Sohbet Kilidi özelliği yolda!

WhatsApp, son dönemlerde arayüz bakımından önemli yenilikler aldı. İnce dokunuşlar ile birlikte kullanıcılara kullanışlı bir arayüz sunmaya çalışan şirketin şimdi ise mobilde versiyonda zaten olan Sohbet Kilidi özelliğini WhatsApp Web‘e getirmek üzere çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu bu özellik, kullanıcılara istedikleri sohbetleri kilitleme imkanı sunacak. Bu sayede başka birinin uygulamaya erişmesi durumunda kişinin sohbete giriş yapması daha zor hale geliyor. Yani gizliliği sağlamak için kullanışlı bir özellik.





Özellik ile ilgili ne yazık ki daha fazla detay mevcut değil. Yani kilitli sohbetlere nasıl erişebileceği de bilinmiyor. Mobil versiyonda sohbetlere erişebilmek için parmak izi veya yüz doğrulaması gerçekleştirmek gerekiyordu. Web versiyonunda ise bir şifre girilmesi istenebilir.

WhatsApp Web için Sohbet Kilidi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göreyse WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma dönemi başlıyor. Avrupa Birliği‘nin teknoloji şirketlerini ilgilendiren Dijital Hizmetler Yasası kapsamında WhatsApp da gerekli adımı atıyor.

Geçtiğimiz günlerde iOS için yayınlanan güncelleme birlikte platformlar arası mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Henüz geliştirilme aşamasında olduğu aktarılan özellik ile birlikte WhatsApp hesabı olmayan ama Telegram kullanan bir arkadaşınıza mesaj yollayabileceksiniz.







