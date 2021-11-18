Teknoloji WhatsApp yeni özellik yayınlıyor Türk mühendis geliştirdi
SOSYAL MEDYA

WhatsApp yeni özellik yayınlıyor: Türk mühendis geliştirdi

Türk geliştirici Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni bir WhatsApp özelliği, tüm kullanıcıların hizmetine sunulmaya başladı. Söz konusu özellik, işletme hesaplarının gönderdiği mesajların yıldızlarla değerlendirilmesini sağlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsAppa gelen yeni özellikler
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WhatsApp bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk yazılımcı Güney Kayım'ın hazırladığı bir özellik, tüm kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başladı. WebTekno'da yer alan habere göre bu özellik, işletme hesaplarıyla konuşan kullanıcıların, gelen mesajları puanlamasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, kimlikleri açığa çıkmadan iletişime geçtikleri işletme hesaplarını değerlendirmiş olacaklar.

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  • iOS ve Android ekosistemleri için geliştirilen özellik, işletme sahiplerini ciddiyete yönlendirecek gibi görünüyor. Zira oy veren kullanıcı anonim olarak kalacak olsa da söz konusu puanlamalar, bir süre sonra WhatsApp'ın kalite filtrelerine takılabilir.

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Güney Kayım tarafından geliştirilen özellik, kullanım açısından oldukça rahat bir deneyime sahip. Türk geliştiricinin elinden çıkan özelliği deneyimlemek isteyen kullanıcıların, işletme hesabından kendisine gelen bir mesajın üzerine basılı tutması ve açılan menüde rate (oyla) seçeneğine dokunması gerekiyor. Açılan menüde ilgili mesaj için 1'den 5'e kadar (5 en iyi, 1 en kötü) puan verilebilir.

Türk geliştiricinin mesaj puanlama özelliği, çok yakın bir gelecekte herkes tarafından kullanılabilecek.

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