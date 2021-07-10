Teknoloji WhatsAppın tartışma yaratan kararına ilişkin önemli gelişme Facebookun itirazı reddedildi
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'ın tartışma yaratan kararına ilişkin önemli gelişme: Facebook'un itirazı reddedildi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesine ilişkin Rekabet Kurulunun aldığı geçici tedbir kararının yürütmesinin durdurulması için Facebook'un yaptığı başvurunun reddine karar verdi

Haber Merkezi AA
WhatsAppın tartışma yaratan kararına ilişkin önemli gelişme: Facebookun itirazı reddedildi
Arşiv

WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verilmişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını bildirmişti. Rekabet Kurulu tarafından da söz konusu güncellemeye ilişkin 11 Ocak 2021'de geçici tedbir kararı alınarak, bu yöndeki uygulamalar durdurulmuştu.

Küresel çapta ertelenmişti

Rekabet Kurulu kararının temelinde, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi endişeler yer alıyordu. Bu kararın ardından WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelenmişti.

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  • Facebook'un, Rekabet Kurulunun aldığı tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebi ise Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 7 Temmuz'daki kararıyla reddedildi.

Böylece, Facebook'un kullanım koşullarında bir değişikliğe gidememesi ve kullanıcı bilgilerini grup şirketleriyle paylaşamaması yönündeki tedbir kararına yargı da yeşil ışık yakmış oldu.

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