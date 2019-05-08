Whatsapp ödeme özelliği için ilk adımı attı

WhatsApp, ödeme özelliği sayesinde para gönderme işlemi fotoğraf göndermek kadar kolay ve güvenli olacak.

Facebook’un, Whatsapp üzerinden ödeme seçeneği oluşturulması için ve uygulamanın güvenliğini arttıracak ürünler üzerinde, Londra ve Dublin’deki ofislerinde çalışmak üzere 100 yazılım mühendisini işe alacağı belirtildi.



Açıklamada Londra’nın, şirketin Whatsapp ödeme uygulamasını ilk test ettiği Hindistan gibi çeşitli piyasalardan, çok kültürlü uzmanlara ev sahipliği yapması ve Whatsapp’ın yaygın olarak bu bölgede kullanılması hedenleriyle Birleşik Krallık’ın söz konusu çalışmalar için merkez olarak seçildiği vurgulandı.



Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcıların bir fotoğraf göndermek kadar kolay olacak şekilde karşı tarafa para göndermelerine olanak sağlayacak söz konusu ödeme özelliğini piyasaya sürmeyi hedeflediğini söylemişti