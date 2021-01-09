Teknoloji WhatsApptan tehlikeli kaçış Telegramın farkında mısınız?
İNTERNET

WhatsApp'tan tehlikeli kaçış: Telegram'ın farkında mısınız?

WhatsApp'ın yeni 'kullanım koşulları' Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Uygulamanın kullanıcıları hesap bilgilerinin Facebook ile paylaşılacak olmasından endişe duyarken, AB ülkelerinin muaf tutulmasından şikayetçi. Sosyal medya paylaşımları, WhatsApp sözleşmesinden kaçan kullanıcıların tercihlerinin daha tehlikeli bir platforma doğru kaydığını gösteriyor. Sosyal medyada binlerce WhatsApp kullanıcısı Telegram'a geçeceği yönünde paylaşım yapıyor. WhatsApp'ın yarattığı güvenlik endişesi, Rusya ve İran'da yasaklanan Telegram'da bambaşka bir hale bürünüyor: Terörizm, pedofili, uyuşturucu ve korsan...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Telegram
Telegram

WhatsApp, geçtiğimiz yıl sonu yeni kullanım sözleşmesini hayata geçireceğini duyurmuştu. O gün geldi çattı. Kullanım sözleşmesi 8 Şubat itibarıyla uygulamaya konuluyor. Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak geçen bu sözleşme, yürürlüğe giren yeni koşulların kabul edilmesini zorunlu kılıyor. Yani diğer bir değişle sözleşmeye onay vermeyen uygulamayı kullanamıyor. Yeni sözleşme, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasına olanak sağlıyor.

SOSYAL MEDYA 'TELEGRAM' DİYE YANKILANIYOR

Gün boyun sosyal medyada trend konular arasında yer alan WhatsApp, en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına bakıldığında, çoğunluk WhatsApp'ı yeni koşullarıyla kullanmak istemiyor. Yine paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının yeni tercihinin, mesajlaşma uygulaması Telegram olduğunu gösteriyor. Peki Telegram güvenilir bir uygulama mı, Türkiye'de en çok kimler kullanıyor?

WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak
TEKNOLOJİ
WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak

TERÖRİZM, PEDOFİLİ VE UYUŞTURUCU

Outline tarafından yayınlanan bir rapora göre Telegram, terörist, pedofili, uyuşturucu ve korsan yuvası haline geldi. Öte yandan,1.5 gb dosya paylaşımı ve büyük gruplar oluşturma özellikleri Telegram'ı korsan paylaşımlar için favori platform yaptı. 100 bin kişiden fazla üyeye sahip gruplarda Netflix, Spotify gibi popüler akış hizmetlerinden çalıntı üyelikler de paylaşılıyor. Bu sebeple, birçok geliştirici Telegramı korsanlık, yasa dışı işler ve porno paylaşımına olanak tanıyan bir platform olmakla suçluyor.

MANİPÜLATÖRLER BURADA

Borsa ve kripto para manipülatörleri Telegram'da kurdukları gruplar aracılığıyla verdikleri kulaktan doğma tüyolarla adeta 'keriz silkeleme' yapıyor. Bu guruplarda bir günde servetini yitiren binlerce küçük yatırımcı var. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin verdiği bilgiye göre, torbacıların büyük bir kısmı Telegram uygulamasını kullanıyor.

WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

  • RUSYA VE İRAN'DA YASAKLANDI

  • Telegram uygulaması, ulusal güvenlik ihlaline sebep olduğu gerekçesiyle Rusya ve İran'da yasaklandı. İran'da Telegram'ın 40 milyonu aşkın kullanıcısı vardı. Rusya daha sonra Telegram kısıtlamasını kaldırdı.

En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
TEKNOLOJİ
En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması

Abone Ol Google News
Dört oyuncuyu açıkladı

Dört oyuncuyu açıkladı

Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları söyledi.
Galatasaraydan farklı galibiyet

Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

​Sarı kırmızılılar sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.
Diyalog için hazırız

Diyalog için hazırız

​Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye iyi niyet hamlesi.
Umudun adı Türkiye

Umudun adı Türkiye

Okyanusun ortasındaki vatandaşına ilaç ulaştırdı.
Geleceğimizi<br>Avrupa'da görüyoruz

Geleceğimizi
Avrupa'da görüyoruz

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü.

​Gençlerbirliği'nin 23 yaşındaki kalecisi maça damga vurdu.

Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Her türlü<br>tedbiri alıyoruz

Her türlü
tedbiri alıyoruz

SMA Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.
Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Schalke, ligde 30 maç sonra kazandı.
'Vallahi<br>drift atmadım'

'Vallahi
drift atmadım'

​Görüntüler ortaya çıkınca araca el konuldu.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Göztepe'de İlhan Palut takımla vedalaştı.

​Başkan ve Sumudica'dan birbirlerine sert sözler.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Havaya ateş açıp kaçtılar köprüde yakalandılar.
Dehşete<br>düşüren görüntü

Dehşete
düşüren görüntü

Sokak ortasına atarken yakalandılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.