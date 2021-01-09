WhatsApp'tan tehlikeli kaçış: Telegram'ın farkında mısınız?

WhatsApp, geçtiğimiz yıl sonu yeni kullanım sözleşmesini hayata geçireceğini duyurmuştu. O gün geldi çattı. Kullanım sözleşmesi 8 Şubat itibarıyla uygulamaya konuluyor. Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak geçen bu sözleşme, yürürlüğe giren yeni koşulların kabul edilmesini zorunlu kılıyor. Yani diğer bir değişle sözleşmeye onay vermeyen uygulamayı kullanamıyor. Yeni sözleşme, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasına olanak sağlıyor.

SOSYAL MEDYA 'TELEGRAM' DİYE YANKILANIYOR

Gün boyun sosyal medyada trend konular arasında yer alan WhatsApp, en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına bakıldığında, çoğunluk WhatsApp'ı yeni koşullarıyla kullanmak istemiyor. Yine paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının yeni tercihinin, mesajlaşma uygulaması Telegram olduğunu gösteriyor. Peki Telegram güvenilir bir uygulama mı, Türkiye'de en çok kimler kullanıyor?

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TERÖRİZM, PEDOFİLİ VE UYUŞTURUCU

Outline tarafından yayınlanan bir rapora göre Telegram, terörist, pedofili, uyuşturucu ve korsan yuvası haline geldi. Öte yandan,1.5 gb dosya paylaşımı ve büyük gruplar oluşturma özellikleri Telegram'ı korsan paylaşımlar için favori platform yaptı. 100 bin kişiden fazla üyeye sahip gruplarda Netflix, Spotify gibi popüler akış hizmetlerinden çalıntı üyelikler de paylaşılıyor. Bu sebeple, birçok geliştirici Telegramı korsanlık, yasa dışı işler ve porno paylaşımına olanak tanıyan bir platform olmakla suçluyor.

MANİPÜLATÖRLER BURADA

Borsa ve kripto para manipülatörleri Telegram'da kurdukları gruplar aracılığıyla verdikleri kulaktan doğma tüyolarla adeta 'keriz silkeleme' yapıyor. Bu guruplarda bir günde servetini yitiren binlerce küçük yatırımcı var. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin verdiği bilgiye göre, torbacıların büyük bir kısmı Telegram uygulamasını kullanıyor.

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RUSYA VE İRAN'DA YASAKLANDI

Telegram uygulaması, ulusal güvenlik ihlaline sebep olduğu gerekçesiyle Rusya ve İran'da yasaklandı. İran'da Telegram'ın 40 milyonu aşkın kullanıcısı vardı. Rusya daha sonra Telegram kısıtlamasını kaldırdı.