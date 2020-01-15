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Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia ile ilgili gerekçeli kararı açıklandı. Kararın BTK'ya ulaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor. AYM, Wikipedia'nın kapatılmasını hak ihlali saymış, kararın demokratik düzene uymadığını vurgulamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wikipedia
Wikipedia

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

ERİŞİME AÇILACAK

  • Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

GEREKÇELİ KARARIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN
Wikipedia erişime açılacak

Wikipedia erişime açılacak

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı.
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