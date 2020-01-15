Teknoloji Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı sonrası Wikipedia erişime açıldı
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Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı sonrası Wikipedia erişime açıldı

AYM Genel Kurulu'nun Wikipedia’ya erişimin engellenmesine yönelik verdiği ifade özgürlüğünün ihlali kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 yılı aşkın süredir erişim engeli olan Wikipedia, saat 10.40 itibariyle erişime açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wikipedia
Wikipedia

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

ERİŞİME AÇILDI

  • Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
2 yılı aşkın süredir erişim engeli olan Wikipedia, saat 10.40 itibariyle erişime açıldı.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

GEREKÇELİ KARARIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN
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Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı.

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