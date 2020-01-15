Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı sonrası Wikipedia erişime açıldı

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.
ERİŞİME AÇILDI
- Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
2 yılı aşkın süredir erişim engeli olan Wikipedia, saat 10.40 itibariyle erişime açıldı.
Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.