Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi: Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı sonrası Wikipedia erişime açıldı

Netflix'te skandal diziler bitmiyor: Hazreti İsa'yı eşcinsel olarak gösterdiler

Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri nedeniyle eleştirilen Netflix'te skandallar bitmiyor. Son olarak 'Mesih'in ilk günahı' adıyla yayınlanan dizide Hazreti İsa'nın eşcinsel olarak gösterilmesi büyük tepki çekti. Birçok ülkede Netflix'in boykot edilmesi için milyonlarca imza toplandı.