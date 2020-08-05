Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji 70 bin siteyi korumasız bıraktı WordPresste güvenlik açığı
İNTERNET

WordPress eklentisinde güvenlik açığı

70 bin siteyi korumasız bıraktı: WordPress'te güvenlik açığı

Blog ve kişisel yayın sitesi WordPress’te bulunan popüler bir eklentideki güvenlik açığı nedeniyle binlerce web sitesi risk altında. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, WordPress eklenti güncellemelerinin düzenli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

WordPress tabanlı 70 binden fazla web sitesinin kullandığı wpDiscuz eklentisindeki kritik bir güvenlik açığı, web sitelerini uzaktan saldırılara açık hale getiriyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, WordPress eklenti güncellemelerinin düzenli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Word Press için 10 popüler eklenti
TEKNOLOJİ
Word Press için 10 popüler eklenti

WpDiscuz eklentisi, kullanıcıların blog yayınlarında WordPress'in kendi dahili yorumlama sisteminden daha fazla geri bildirim bırakmasını sağlıyor ve yorumları gerçek anlamda ele alması nedeniyle de birçok site sahibi tarafından tercih ediliyor.

Keşfedilen güvenlik açığı, wpDiscuz eklentisinde gizleniyor ve bilgisayar korsanlarının PHP dosyaları da dahil olmak üzere hedeflenen web sitelerine rastgele dosyalar yüklemelerini mümkün kılıyor.

Uzmanlar, eklentinin güncellenmesi uyarısında bulunuyor. Aksi halde bu açığı kullanan kötü niyetli kişiler markanıza zarar verebilir, web sitenizin ziyaretçilerini kullanarak servet kazanabilirler.

Wordpress'te korkutan güvenlik açığı
TEKNOLOJİ
Wordpress'te korkutan güvenlik açığı

Bu nedenle kritik güvenlik açığı, kendilerine yönetici izni vererek sitelerde istedikleri gibi değişiklikler yapmak isteyen bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Eklentiyi hemen güncelleyin!

Bitdefender Antivirüs araştırmacıları, eklentideki güvenlik açığının yetkisiz kişiler tarafından kullanılarak web sayfalarına ve sunuculara rastgele birçok zararlı dosyanın izinsiz eklenebileceğini açıklıyor.

Bitdefender Antivirüs araştırmacılarının yaptığı uyarıda WordPress site yöneticilerinin, wpDiscuz eklentisini mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri ve otomatik güncellemelerin etkinleştirilmesi gerektiğine yer verildi. Aksi takdirde bu açığı kullanan kötü niyetli kişiler markanıza zarar verebilir, web sitenizin ziyaretçilerini kullanarak servet kazanabilirler.

Wordpress Haber Teması
ÖZGÜN
Wordpress Haber Teması

Zoom güvenlik açığına çözümü danışmanlarda buldu
TEKNOLOJİ
Zoom güvenlik açığına çözümü danışmanlarda buldu
Abone Ol Google News
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.
Okullarla ilgili karar alınabilir

Okullarla ilgili karar alınabilir

​Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama.
Beyruttakipatlamanın nedeni belli oldu

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.

1 Eylül'de başlayacak, onaysız mesaj atılamayacak.

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
14 ilde<br>şafak operasyonu

14 ilde
şafak operasyonu

Çok sayıda kişi gözaltına alındı..
Türkiye'yi<br>dışlamak artık zor

Türkiye'yi
dışlamak artık zor

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı.
Libya çölleri<br>Mısır'ı yutar

Libya çölleri
Mısır'ı yutar

Asker yollama kararı alan Sisi'ye gönderme.
Evine dön huzur bul

Evine dön huzur bul

​MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'e seslendi.
PKK’ya yardımı belgelendi

PKK’ya yardımı belgelendi

​HDP'li başkan talimatları Kandil'den almış.
Muhabire tehdit

Muhabire tehdit

​Nefret takımı hedef gösterdi, ırkçılar saldırdı.
Malatya<br>yine sallandı

Malatya
yine sallandı

​Sarsıntı birçok şehirden de hissedildi.
İşkenceden geçirmiş

İşkenceden geçirmiş

​Otuz kişi, Poshor'dan gördükleri mobbingi anlattı.
Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.