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Teknoloji

X yeni güncellemesiyle Instagram ve Tiktok'a rakip olacak: Reels karşısında konumlandıracak bir özellik olacak

Elon Musk'un sosyal medya platformu X, kendisini doğrudan TikTok ve Instagram Reels karşısında konumlandıracak bir özelliği tanıtmaya hazırlanıyor. Kullanıcılara ilgi alanlarına göre uyarlanmış hem kısa hem de uzun videolardan oluşan bir akış sunulacak.

11:04 - 6/06/2024 Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

X, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriklerini tek bir sekme altında düzenleyerek ön plana çıkarmayı hedefliyor.


Bu özelliğin beta sürümünün bu yaz sonunda seçilmiş bir kullanıcı grubuna sunulması bekleniyor. Söz konusu girişim, Musk'ın Ekim 2022'de platformu satın almasından bu yana gerçekleşen vizyonunun bir parçası.


Bu vizyona, bir zamanlar Twitter'a entegre edilen kısa biçimli video uygulaması olan Vine konseptinin yeniden canlandırılması da dahil.


TikTok'a alternatif olarak piyasaya girebilir

Nisan ayında Musk, 186 milyon takipçisine Vine'ın geri getirilip getirilmemesi konusunda bir anket yaptı ve neredeyse yüzde 70'i olumlu oy verdi.


Zirve noktasında Vine, 200 milyon kullanıcıya sahipti ve Ice Bucket Challenge gibi viral trendlerle tanınıyordu. Popülerliğine rağmen Twitter, Vine'dan etkili bir şekilde para kazanamadı ve bu da 2017'de kapanmasına neden oldu.


TikTok yasağının potansiyel olarak uygulanması, milyonlarca Amerikalıyı video paylaşımı için alternatif platformlar aramaya itebilir ve bu da X'i çekici bir seçenek haline getirebilir.


Yeni özellik aynı zamanda, Twitter'ın 2021'de Periscope'u kapatmasından bu yana mevcut olmayan bir hizmeti yeniden canlandıran bir canlı yayın öğesini de içerecek.


X içindeki kaynaklar, Vine'dan ilham alan konseptin, kullanıcıların abonelik ve doğrulama hizmetleri satın alması yoluyla gelir yaratabileceği konusunda iyimser.

#Tiktok
#Instagram
#Reels
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