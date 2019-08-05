Xiaomi güneş enerjisiyle şarj olan telefon geliştiriyor

Akıllı telefon üreticilerinden bazıları, cihazlarını özel kılmak ve zorlu koşullarda dahi işlevsel olabilmelerini sağlayabilmek için akıllı telefonlarında güneş panellerini kullanmıştı.

Bugün ortaya çıkan bir patent başvurusu doğrultusunda Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi de çok yakında bu akıllı telefon üreticilerinin arasına katılacak gibi gözüküyor.

27 Temmuz 2018 tarihinde oluşturulan ve içerisinde arka panelinde bir güneş panelini barındıran akıllı telefon içeren patent başvurusu, cuma günü halka açık olarak yayınlandı.

Cihazın ön tarafında ise sadece ekran bulunuyor. Ön kamera için herhangi bir delik, çentik, kızaklı kamera çekmecesinin cihazın tasarımında yer almaması sebebiyle ekran içi kamera teknolojisinin cihazda kullanılacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde Xiaomi'nin ekran içi kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteren bir video paylaşması ise bu tahminin gerçek olabilme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.