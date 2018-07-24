Teknoloji Xiaominin fiyat/performans cihazı Mi A2 resmen tanıtıldı
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Xiaomi'nin fiyat/performans cihazı Mi A2 resmen tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni cihazı Mi A2 resmen tanıtıldı. Android One platformuna üye olan Mi A2, güçlü işlemcisi ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi Mi A2, teknik özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Xiaomi Mi A2, teknik özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Xiaomi, en yeni fiyat/performans cihazı Mi A2’yi İspanya’da gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttı. İşlemci tarafında gücünü Snapdragon 660’dan alan ve 20 MP yapay zeka destekli ön kamerasıyla dikkat çeken cihazın en önemli özelliği stok Android arayüzünü kullanan Android One platformuna üye olması.

Çift arka kamerası olan cihaz, gelişmiş Sony sensörleri ve düşük diyafram açıklığıyla ışığın az olduğu ortamlarda dahi iyi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Cihazın kamera uygulamasında Google Lens desteği de bulunuyor. Xiaomi’nin yeni fiyat/performans cihazı Mi A2’de kulaklık girişi ve hibrit SIM yuvası da bulunmuyor.

  • Xiaomi Mi A2 teknik özellikleri
  • İşlemci: Snapdragon 660
  • RAM: 4GB/6GB
  • Depolama: 64GB/128GB
  • Ekran: 5.99 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 12MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX486 sensör + 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör
  • Ön Kamera: 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör
  • Batarya: 3010mAh, Quick Charge 3.0
  • İşletim Sistemi: Android One
  • Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Altın, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Mi A2’nin başlangıç fiyatı Avrupa’da 250€ olarak belirtiliyor.


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