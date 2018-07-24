Xiaomi'nin fiyat/performans cihazı Mi A2 resmen tanıtıldı

Xiaomi, en yeni fiyat/performans cihazı Mi A2’yi İspanya’da gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttı. İşlemci tarafında gücünü Snapdragon 660’dan alan ve 20 MP yapay zeka destekli ön kamerasıyla dikkat çeken cihazın en önemli özelliği stok Android arayüzünü kullanan Android One platformuna üye olması.

Çift arka kamerası olan cihaz, gelişmiş Sony sensörleri ve düşük diyafram açıklığıyla ışığın az olduğu ortamlarda dahi iyi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Cihazın kamera uygulamasında Google Lens desteği de bulunuyor. Xiaomi’nin yeni fiyat/performans cihazı Mi A2’de kulaklık girişi ve hibrit SIM yuvası da bulunmuyor.

Xiaomi Mi A2 teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX486 sensör + 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör

Ön Kamera: 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör

Batarya: 3010mAh, Quick Charge 3.0

İşletim Sistemi: Android One

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Altın, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Mi A2’nin başlangıç fiyatı Avrupa’da 250€ olarak belirtiliyor.

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