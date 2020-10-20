Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji YaaniMailin takipçi kitlesi 1 milyonu aştı
ÜRÜN HABERLERİ

YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı

Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kullanıcılarının verilerini Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail’in hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmetini sunduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv


Türkiye’den 7/24 kesintisiz hizmet veren, verilerini Turkcell veri tutan merkezlerinde tutan YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl sonunda kullanıma açılan e-posta hizmeti, kullanıcı verilerini yurt içinde güvenle saklıyor. Bireylere @yaani.com uzantılı ücretsiz e-posta hizmeti sağlayan YaaniMail kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor.

  • Turkcell’li olmayanların da yararlanabildiği YaaniMail ile e-postalara her yerden hızlıca erişmek, yüksek performans ile e-posta göndermek ve aranan e-postalara kolayca ulaşmak mümkün. Web ve mobil uygulamalarının sade tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sunan e-posta hizmeti yüksek teknolojik altyapısı ile spam ve virüslere karşı da koruma sağlıyor.

İHA
Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ

Yerli ve milli çözümler devam edecek

Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında veri güvenliğinin geldiğini belirtti. Tansuğ, “Turkcell’de önceliğimiz her zaman, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de müşterilerimizin taleplerinin en başında geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Verilene bilgiye göre, kurumsal kullanıcılar da şirket adı uzantısını kullanarak YaaniMail’in sunduğu e-posta hizmetlerinden kolayca yararlanabiliyor. Kurumların en çok ihtiyaç duyduğu yasal metin, imza, feragatname gibi araçları ücretsiz sunan e-posta hizmeti, kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor. Tüm bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde destek ekipleri Turkcell ile 7/24 hizmet sunuyor.

Yaani artık navigasyonlu
TEKNOLOJİ
Yaani artık navigasyonlu
Abone Ol Google News
Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

​Neolitik dönemden kaldı, kabul salonu ve gizli kaçış tüneli de var.
Türkiyede üretilecek

Türkiye'de üretilecek

​TOGG yerli otomobil için pil üretiminde dünya devi ile anlaştı.
İYİ Partili isimlerden Özdağa sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

Büyük zafer<br>için tarih verildi

Büyük zafer
için tarih verildi

Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak.

​KKTC'deki seçimler yeni bir dönemin habercisi.

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Seçimi kazansın diye kutsanan Trump'ın cimriliği tuttu.
Şafak vakti<br>dev operasyon

Şafak vakti
dev operasyon

​Bursa'da 600 polisin katılımıyla çok sayıda adrese baskın.
Ünlü CEO<br>ölümden döndü

Ünlü CEO
ölümden döndü

​Tır sıkıştırınca aracıyla 500 metre sürüklendi.
11 savcı ve<br>hakim ihraç edildi

11 savcı ve
hakim ihraç edildi

​FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilmişti.
57 adrese<br>'Çukur' operasyonu

57 adrese
'Çukur' operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor
Ekonomi

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması çok sayıda vatandaş tarafından CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor. Yapı kayıt belgesinin geçersiz olması halinde hem yıkım hem de para cezası uygulanacak.
YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı
Teknoloji

YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı

Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kullanıcılarının verilerini Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail’in hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmetini sunduğu belirtildi.
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.