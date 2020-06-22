Yabb, Türk girişimcinin kurduğu influencer pazaryeri Fango'yu satın aldı

Fango, aralarında YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'un bulunduğu platformlardaki influencer kişileri, reklamverenlerle buluşturuyor. Bu pazaryeri, hem reklamveren markalar hem de içerik üreticileri bir araya getirerek kullanıcılar aracılığıyla doğal reklam yapılmasını sağlıyor.

Bünyesinde 40 binden fazla influencer'ı bulunduran Fango aracılığıyla erişilebilecek insan sayısı 1.2 milyara yaklaşıyor. Yani bu 40 bin kişi arasında, markaların milyonlarca insana ulaşmasına yardımcı olabilecek fenomen hesaplar bulunuyor. Reklamveren markalar, bu platform aracılığıyla ürünlerini influencer'lar aracılığıyla tanıtabiliyor ve doğal reklam metodlarıyla birlikte pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunabiliyor.

Aslında bir noktada Yabb ile Fango'nun yollarının burada kesiştiğini de görebiliyoruz. Çünkü Fango'nun amacı doğal bir şekilde reklam yapılmasına aracılık etmek. Yabb da reklamdan arındırılmış bir platform ve aslında tam olarak ihtiyacı olan ve para kazanmasına aracılık edecek bir girişim satın alması yapmış durumda.

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Bedeli açıklanmadı

2015 yılında San Fancisco'da kurulan Fango'nun kurucu ortağı ve CEO'sunun Gökhan Çeliker olduğunu da belirtelim. Yabb'ın CEO'su Kenneth Ting, yaptığı açıklamalarda Gökhan Çeliker ve ekibinin önemli bir influencer topluluğu yarattığını ve oldukça iyi bir platform oluşturduğunu aktarıyor.

Ayrıca satın almanın da onlar için iyi bir başlangıç olacağını aktarıyor. Yabb, kendi platformunun pazarlaması için bundan böyle Fango bünyesinde para kazanan influencer'ları kendi platformlarına çekebilir ve önemli bir güç kazanabilir.

Webrazzi'nin haberine göre; satın almanın bedeli açıklanmasa da, bir Türk girişimcinin San Francisco'da kurduğu önemli bir girişim satılmış oldu. Aralarında çok önemli markaların bulunduğu 3 binden fazla pazarlama kampanyasının gerçekleşmesine aracılık eden Fango, bundan böyle Yabb çatısı altında hizmet vermeye devam edecek.