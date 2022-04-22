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Teknoloji Yakında arama ve kurtarma ekibine dahil olacak robot fareler
BİLİM

Yakında arama ve kurtarma ekibine dahil olacak robot fareler

Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamları en son robotik bir hayvan olarak robot fareleri geliştirdiler. Ekip, robot farelerin arama ve kurtarma görevleri sırasında dar boşluklara girmek için yararlı olabileceğini umuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yakında arama ve kurtarma ekibine dahil olacak robot fareler
Robot fare

Balıklardan köpeklere son yıllarda hayvanların birçok robotik versiyonu geliştirildi.

SQuRo adı verilen dört ayaklı bot gerçek bir fare gibi çömelebilir, ayakta durabilir, yürüyebilir, emekleyebilir ve dönebilir ve hatta kendi ağırlığının yüzde 91'ine eşit bir yük taşıyabilir.

Araştırmacılara göre, robotik söz konusu olduğunda fareler birçok geliştirici için önemli bir ilham kaynağı olmuştur.

Ekip, "Mağaralarda yaşayan fareler, rakipsiz çeviklikleri ve uyarlanabilirlikleri nedeniyle büyük ilgi gördü" dedi.

Teslimat öncesi kapıyı çalan robot köpek
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Farelerin morfolojisini veya hareket özelliklerini taklit etmek için çok çaba sarf edildi. Fareler, uzun ince gövdeleri ve çeviklikleri sayesinde dar alanlardan geçmekte ustadırlar.

SQuRo'yu geliştirmek için araştırmacılar, tıpkı gerçek hayvan gibi uzun ve esnek bir omurga oluşturarak farelerin vücutlarını ve hareketlerini incelediler.

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Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık kendi kendine şarj olabiliyor

Saha testleri sırasında SQuRo, 3,5 inç genişliğindeki düzensiz bir geçitten geçmeyi, 1,1 inç yüksekliğindeki bir engeli geçmeyi ve 15 derece eğime tırmanmayı başardı.

  • Araştırmacılar, "SQuRo, kendi ağırlığının yüzde 91'ine eşit bir yük taşıdıktan sonra bile sabit bir hareket gerçekleştirebiliyor, bu da küçük boyutlu dörtlü robotlara kıyasla üstün yük taşıma kapasitesini gösteriyor." dedi.

Ekip, farenin bir gün arama ve kurtarma görevlerine yardım etmek için kullanılabileceğini umuyor.

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