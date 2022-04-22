Yakında arama ve kurtarma ekibine dahil olacak robot fareler
Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamları en son robotik bir hayvan olarak robot fareleri geliştirdiler. Ekip, robot farelerin arama ve kurtarma görevleri sırasında dar boşluklara girmek için yararlı olabileceğini umuyor.
Farelerin morfolojisini veya hareket özelliklerini taklit etmek için çok çaba sarf edildi. Fareler, uzun ince gövdeleri ve çeviklikleri sayesinde dar alanlardan geçmekte ustadırlar.
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SQuRo'yu geliştirmek için araştırmacılar, tıpkı gerçek hayvan gibi uzun ve esnek bir omurga oluşturarak farelerin vücutlarını ve hareketlerini incelediler.
Saha testleri sırasında SQuRo, 3,5 inç genişliğindeki düzensiz bir geçitten geçmeyi, 1,1 inç yüksekliğindeki bir engeli geçmeyi ve 15 derece eğime tırmanmayı başardı.
Araştırmacılar, "SQuRo, kendi ağırlığının yüzde 91'ine eşit bir yük taşıdıktan sonra bile sabit bir hareket gerçekleştirebiliyor, bu da küçük boyutlu dörtlü robotlara kıyasla üstün yük taşıma kapasitesini gösteriyor." dedi.
Ekip, farenin bir gün arama ve kurtarma görevlerine yardım etmek için kullanılabileceğini umuyor.