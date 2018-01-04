Yapay zeka ile intihar vakalarının önüne geçilebilecek

Sosyal medyada canlı yayın sırasında yaşanan intiharlar son dönemlerde artmaya başladı. Bunun için sosyal medya platformlarının en büyüklerinden biri olan Facebook, yapay zeka geliştirmeye çalışıyor. Bu intiharların önüne geçebilmek ve tespit edebilmek için intihar önleme timi kuran sosyal medya devi, her koldan bu tür olaylara son vermek için tüm gücü ile mücadele ediyor.

Şimdi ise Kanada hükümeti de intihar olaylarının önüne geçebilmek için yapay zeka teknolojisinden yardım almayı planlıyor. Advanced Symbolics Inc. firması ile görüşmelerini sürdüren Kanada hükümeti, geliştirilen yapay zeka ile intihara meyilli kişileri tespit etmeyi hedefliyor.

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Geliştirilecek olan yapay zeka, insanların sosyal medya paylaşımlarını takip ediyor. İntihara meyilli paylaşımlarda bulunan kişileri takibe alacak. Tespit edilen kişiler sağlık hizmetlerine danışılarak aranacak. Hatta kişinin profesyonel yardım almasına destek olunacak.

Gittikçe yaygınlaşan yapay zeka teknolojisini kullanmak isteyen ülkeler ve teknoloji devleri bu sayede intihar vakalarının önüne geçebilecek. Böylece birçok insan henüz çok geç olmadan kurtarılmış olacak.