Yapay zeka ile tercüme sorunu ortadan kalkacak

Microsoft, Asya ve Amerika’daki araştırmacılarının insansı tercümeler yapabilen bir yapay zeka geliştirdiğini açıkladı. Şirketin dil araştırma ekibi, yapay zekayı geçtiğimiz yıl tarihli bazı Çince haberler üzerinde test etmiş.

Microsoft Research Asia’nın müdür yardımcısı olan Ming Zhou, yapay zekanın sabit haber kaynaklarındaki testinin başarılı olduğunu belirtti. Şimdi ise bu yapay zekayı gerçek zamanlı haberlerde test etmek istediklerini ekledi. Bu şekilde yapay zekanın daha geniş çapta iş yüküyle nasıl çalışacağı incelenecek.

Bunların ardından bu yapay zekânın Microsoft Translator'a entegre edilmesi düşünülüyor. Microsoft'un platformu, Google Translate ile rekabet edecek ve iki platformun da işi zor, çünkü insansı şekilde tercüme etmek yalnızca bilim değil aynı zamanda da bir sanat.

İnsanların hatalarını düzeltmesindeki en etkili yöntem, onları hataları konusunda uyarmaktır. Microsoft, yapay zekâyı eğitirken de bu yöntemi kullanıyor. Kullanılan yöntemlerden biri, AI'ya bir sayfayı defalarca tercüme ettirip ona her defasında hatalarını bildirmek.