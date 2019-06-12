Teknoloji Yapay zeka tarafından taklit edilen Zuckerberg sosyal medyayı karıştırdı
SOSYAL MEDYA

Yapay zeka tarafından taklit edilen Zuckerberg sosyal medyayı karıştırdı

Instagram’da paylaşılan Mark Zuckerberg videosu, sosyal medyada büyük tartışmalara sebep oldu. Facebook CEO’sunun iddialı cümleler sarf ettiği videonun aslında yapay zekayla yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

Veri ihlali skandallarıyla gündemden düşmeyen Mark Zuckerberg'in Instagram’da paylaşılan videosu ortalığı karıştırdı. Zuckerberg, videoda Facebook kullanıcılarının verilerini çalmakla övünüyordu. Ancak kısa bir süre içerisinde sosyal medya platformlarında yayılan bu videodaki gariplik dikkatleri çekti. Zuckerberg'in sesi biraz farklıydı. İlk başlarda bu ses garipsense de yine de videonun viral hale gelmesinin önüne geçilemedi ve bu videonun ne olduğu da sonradan ortaya çıktı. Zuckerberg'in ilginç açıklamalar yaptığı videosu;

  • Zuckerberg videoda "Milyarlarca insanın çalınan verilerini, hayatlarını, tüm sırlarını, ve geleceklerini tamamen kontrol eden bir adam... Bunu bir saniyeliğine düşünün." diyordu. Aslında bu cümle bile tek başına ciddi anlamda tedirginlik yaratacak cinstendi. Bu olayı düşünmek bile fazlasıyla zor ve ürkütücüydü. Ancak Zuckerberg'in böyle bir gücünün olduğunu anımsadığımızda, olay daha da büyük bir boyuta ulaşıyordu. Videoda bulunan başka bir detayda Zuckerberg'in "Hepsini Spectre'ye borçluyum. Spectre bana verileri kontrol edenin geleceği kontrol ettiğini gösterdi." sözleriydi. İnsanların merak ettiği bu videonun asıl amacı sonradan ortaya çıktı.

Mark Zuckerberg'e aitmiş gibi görünen bu video aslında Zuckerberg'in kendisine ait değildi. Spectre isminde bir projenin tanıtımı kapsamında ortaya çıkmıştı. Zuckerberg yapay zeka tarafından başarılı bir şekidle taklit edilmişti. Hatta videonun orijinal hali de internet üzerinde mevcut işte o video;


Spectre projesinin İngiliz sanatçı Bill Posters tarafından hayata geçirildiği belirtiliyor. Projenin kapsamı genel amacı gizli tutuluyor. Yapılan açıklamalarda bu projenin genel anlamda sosyal medya ve teknolojinin insan yaşamına olan etkisini tartışmak istiyor. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse Spectre, dijital etkileyicilerin ve bilginin çevrimiçi gücünü, neyin inanılabileceğini veya inanılamayacağını tartışmayı amaçlıyor. Aslında paylaşılan bu Mark Zuckerberg videosu da tartışmak istedikleri konuda ne kadar haklı olduklarını gösteriyor.

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