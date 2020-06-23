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BİLİM

Yapay zeka ve dijitalleşme: Şimdiden meyvelerini vermeye başladı

Geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu LGS'ye yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlanan öğrencilerin başarılı oldukları duyuruldu. Bahçeşehir Koleji, LGS kitapçığında yaptığı kontrollerde, 25 öğrencilerinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv


Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 20 Haziran’da gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) milyonlarca öğrenci katıldı. Öğrencilerin yapay zeka ve dijitalleşme ile hazırlandığı sınavda başarı oranlarının kesin olmamakla birlikte çok iyi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ,

  • “Ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönem başlıyor olabilir" dedi. LGS başarılarının uzaktan eğitim süreciyle birlikte gözle görülür şekilde arttığını dile getiren Özlem Dağ, bu başarının arkasında öğrencileri hedeflerine göre yönlendiren yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenim platformları Metodbox’un büyük payı olduğunu söyledi.

DHA
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ

Yapay zeka ile kurguladığımız sistem 25 öğrencinin tüm soruları bilmesini sağladı


"Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi’miz çerçevesinde LGS ve YKS’de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz" diye konuşan Özlem Dağ şunları söyledi;
  • İkinci dönem itibarıyla, tüm bu eğitim modellerimizi yapay zekâ ile destekleyen ve iki yıldan bu yana kullandığımız yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenim platformumuz Metodbox, öğrencilerimizin ana platformu haline geldi. Geçen yıla göre 600 bin öğrencinin fazladan girdiği bu yılki LGS’de ise öğrencilerimizin rekor bir başarıya imza attığı görüldü. 25 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap verdiği bu yılki LGS bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zekâ ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor"

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GÜNDEM
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