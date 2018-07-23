Yeni Ford Focus'un fiyatı ve özellikleri

Yeni Ford Focus'un tasarımında, çok çeşitli kullanıcı deneyimleri sunmak için geliştirilen "insan odaklı" felsefe benimsenirken, teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikler birleştirildi.

Ford, tamamıyla yenilenen Ford Focus modelinin tanıtımını Londra'da gerçekleştirdi.

Ford tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, şimdiye dek en kabiliyetli ve teknik açıdan en yetkin olan, tamamen yenilediği Ford Focus modelini Londra'da tanıttı.

Segmentindeki otomobiller arasında en güvenli ve keyifli sürüş deneyimi sağlayan, 1998'de ilk modelinin satışa sunulmasından itibaren Avrupa'da yaklaşık 7 milyon, dünya çapında ise 16 milyondan fazla satılan Ford Focus, sıfırdan tasarlandı.

Yeni Ford Focus'un tasarımında, çok çeşitli kullanıcı deneyimleri sunmak için geliştirilen "insan odaklı" felsefe benimsenirken, teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikler birleştirildi.

Yeni Ford Focus, kendi segmentinde zirvede

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, Yeni Ford Focus'un, kendi segmentinde teknoloji ve sürüş keyfinin zirvesinde yer aldığını dile getirdi.

Sıfırdan tamamıyla yeni bir otomobil üretme şansının pek sık ortaya çıkmadığını vurgulayan Bakaj, şunları ifade etti:

"Yeni Focus'ta segmentinin en iyi otomobilini geliştirebilmek için bu şansı sonuna kadar kullandık. Her alanda gerçekleştirilen inovasyon, benzeri görülmemiş bir ustalıkla yeni bir Focus yaratmamıza, eşsiz bir sürüş ve yolculuk deneyimi sunmamıza yardımcı oldu. Yeni Focus, bugün itibarıyla segmentinin izlemesi gereken özellikleri, limitleri belirlemiş bulunuyor. Şimdiye dek yarattığımız en iyi otomobil olduğuna inandığım bu aracın hayat bulmasına yardımcı olan ekiple gurur duyuyorum."

Ford Motor Company Grup Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steven Armstrong da Focus'un, 20 yıldır Avrupa'da ana modellerinden biri konumunda bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tasarım, teknoloji ve sürüş keyfi açısından başı çeken Focus, otomobilseverlerin Ford hakkında sevdiği her şeyi temsil ediyor. Geçen yıl Avrupa genelinde C segmentin otomobil satışlarının yaklaşık beşte birini oluşturduğu düşünüldüğünde Focus, şirketimiz için olduğu kadar müşterilerimiz için de önemini korumaya devam ediyor. Bu, şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi otomobillerden biri."

Ford Avrupa Tasarım Direktörü Amko Leenarts ise Yeni Focus'un, otomobilseverlerde hayranlık yaratacak ve tutku uyandıracak bir ürün olmasını istediklerini aktararak, şu görüşleri paylaştı:

"Yeni tasarım felsefemizle aracın iç ve dış tasarımında kullanıcı ve otomobil arasındaki ilişkiyi birleştiren, geliştiren ve sürdüren unutulmaz etkileşim anları yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni tasarımda farklı yapıların ve malzemelerin bir mekanda buluştuğu kalabalık alanlar artık yok. Onun yerine, birbirlerini daha iyi tamamlayacak materyalleri özel olarak seçtik ve gelişmiş işçilik ve üretim teknikleriyle kaliteyi vurguladık."

Yeni Ford Focus özellikleri

CUV tasarım hatlarına sahip "Active" ve lüks donanım detaylarıyla ön plana çıkan "Vignale" serileri ilk defa yeni Focus'la sunuluyor.

Avrupa'daki Ford modellerinde ilk kez kullanılan "Head-up" gösterge, yeni Ford Focus sürücülerine direksiyonda daha fazla güven verirken, geliştirilmiş otomatik park sistemiyle tam otomatik park manevraları kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Acil durum manevra destek sistemi, çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak için sürücülerin, duran veya yavaşlayan diğer araçların çevresinden dolaşmasına destek veren bir teknoloji olarak segmentte ilk kez sunuluyor.

Yeni Ford Focus ile ilk defa sunulacak özellikler arasında seçilebilir sürüş modları da bulunurken, söz konusu özellik yüksek sürüş konforu sağlıyor. Araçta ayrıca, FordPass Connect entegre modem, kablosuz şarj bölmesi, 8 inç renkli dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve B&O PLAY ses sistemi bulunuyor.

Ödüllü EcoBoost benzinli ve 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen yeni tasarım EcoBlue dizel motorları yüksek performans sunarken, yüzde 10'a varan yakıt tüketimi iyileştirmesi sağlıyor.

Yeni Focus ile ilk defa sunulacak "Dur&Kalk" fonksiyonuyla geliştirilmiş adaftif hız kontrol sistemi, trafik levhası tanıma ve şerit hizalama teknolojileriyle de kullanıcıya güvenli ve konforlu sürüş ortamı sunuluyor. Yeni kamera sistemiyle geliştirilmiş dinamik ön far sistemi ise viraj ve dönemeçlerde geniş açılı viraj aydınlatması sunuyor.

Yeni Focus’ta sunulacak 13 farklı dış renk arasında portakal ışıltısı, ada mavisi, kumsal grisi ve Vignale'ye özel dört kat uygulanan koyu dut moru ön plana çıkıyor.

Ayrıca Ford Focus'un 2019 modeli 76.500 TL'den başlayan fiyat seçenekleri ile satışa sunuluyor.