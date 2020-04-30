Yeni Honda Jazz yenilikçi teknolojisiyle dikkat çekiyor



Yenilenen Honda Jazz, eklenen ön orta hava yastığı güvenlik donanımı ile sınıfında dikkat çekiyor. e:Hev logosu taşıyan yeni hibrit Jazz, ön orta hava yastığı teknolojisini standart olarak sunuyor. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen yeni ön orta hava yastığı sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye çıkarıyor.

Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri olan bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma ihtimalini azaltıyor. Honda’nın şirket içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabiliyor. Hava yastığı sistemi, Honda’nın Ace gövde yapısı teknolojisi ve Honda Sensing sürüş destek sistemi dahil olmak üzere pasif ve aktif güvenlik sistemleri sunan Jazz, sınıfının en güvenli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.



İHA Honda Jazz

E-Technology ile üretilen ilk model

Markadan paylaşılan bilgilere göre; Honda’nın ‘Elektrik Vizyon Stratejisi’ kapsamında oluşturulan ’e: Technology’ markası altında e: HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, yeni güvenlik donanımı ile Avrupa’nın en güvenli otomobillerinden biri olma ününü daha da güçlendiriyor. Yolcu güvenliğine verilen önemi yansıtan yeni hibrit Jazz, Avrupa’da sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak güvenlik teknolojileri konusunda iddiasını ortaya koyuyor.

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Yeni ön orta hava yastığı sistemi

Markanın küçük sınıftaki başarılı modeli Jazz’da yer alan yeni ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye taşıyor.

Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri olan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlüyor ve çarpma etkisinin azalmasını sağlıyor.



İHA Honda Jazz

Hava yastığına yeni donanım

Eklenen yeni güvenlik donanımında, hava yastığının açılma sırasında maksimum koruma sağlaması ve doğru açılması için hava yastığını bir yay şeklinde sürücünün çevresine yönlendiren üç bağlantı ipi yer alıyor. Yeni ön orta hava yastığı, çarpışma anında iki tarafın özelliğiyle uyum içinde çalışıyor. Hem sürücü hem de yolcu için emniyet kemeri ön gerdiricileri, sürücü veya ön yolcunun yanal hareketini azaltıyor. Söz konusu azaltma hareketi yüksekliği arttırılan orta kol dayama ile destekleniyor. Honda’nın şirketi içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltabiliyor.

Hava yastıkları sihirli koltuk hacmini etkilemiyor

Yeni Jazz’da arka koltuk i-side hava yastığı sistemi de sunuluyor. Arka koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava yastığı, C sütunu veya kapı bölgesinde olası bir yandan çarpma anında arka koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Söz konusu hava yastığı, yeni Honda Jazz’ın 1.203 litreye varan bagaj hacmi sunduğu ’Sihirli Koltuklar’ özelliğini etkilemiyor

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İHA Honda Jazz

Güvenlik notlarından yüksek not aldı

Gelişmiş aktif güvenlik teknolojileri standart

Yeni Jazz’daki pasif güvenlik özellikleri, en güncel Honda Sensing aktif güvenlik ve sürüş destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok amaçlı kameranın ve önceki nesil Jazz’daki Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yerini alıyor. Yeni kamera; aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir aracı veya sinyaller etkin olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil daha geniş bir alanı ve daha fazla sürüş koşulunu tanımlayabiliyor. Kamera aynı zamanda sürekli net bir görüş için buğulanmayı da önleyebiliyor.