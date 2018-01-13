TeknolojiYeni Jeep Wrangler görücüye çıktı
OTOMOBİL

Yeni Jeep Wrangler görücüye çıktı

- CES 2018 ziyaretçileri, sergilenen dört adet yeni Jeep Wranger ile interaktif araç içi teknolojilerindeki gelişmeleri deneyimleme fırsatı buldu

Haber MerkeziAA
İlk olarak 2018 Jeep Cherokee ile lanse edilen Jeep uyumlu Amazon Alexa, Jeep kullanıcılarının her an bağlantıda kalmasını sağlıyor. Amazon’un sesli komut hizmeti olan Alexa, Amazon Echo, Echo Dot ve Echo Show gibi cihazlarla çalışıyor.
İlk olarak 2018 Jeep Cherokee ile lanse edilen Jeep uyumlu Amazon Alexa, Jeep kullanıcılarının her an bağlantıda kalmasını sağlıyor. Amazon’un sesli komut hizmeti olan Alexa, Amazon Echo, Echo Dot ve Echo Show gibi cihazlarla çalışıyor.

Jeep’in efsane modeli Wrangler, Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2018’te (Tüketici Elektroniği Fuarı) teknoloji şovu yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CES 2018 ziyaretçileri, fuarda sergilenen dört yeni Jeep Wranger ile interaktif araç içi teknolojilerindeki gelişmeleri deneyimleme imkanı buldu.

Fuarda Jeep Wrangler Sahara ve Jeep Wrangler Sport’un yanı sıra iki adet Jeep Wrangler Rubicon sergileyen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Amerika, Jeep Adventure Reality ile akıllı saat uyumlu Uconnect, Family Alerts, Uconnect Navigasyon için çevrimiçi arama ve Jeep uyumlu Amazon Alexa ile Amazon Echo Dot cihazlar başta olmak üzere tüm gelişmiş teknoloji ve bağlantılı hizmetlerini, uygulamalı olarak deneyimleme ortamı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FCA Global Jeep Marka Başkanı Mike Manley, şunları kaydetti:

  • “Yeni Jeep Wrangler modelimiz hiç olmadığı kadar kapsamlı güvenlik özellikleri ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış durumda. Tüketicilerin otomobillerdeki benzersiz ve yenilikçi bağlantılı araç özellik beklentisi içerisinde olduğunu biliyor ve bu beklentiyi karşılayan ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz. Ödüllü Uconnect sistemlerimiz tüketicilere çeşitli bağlantılı hizmetler ve özellikler sağlamak üzere tasarlandı. Bunlar gerek asfalt gerekse harici yollarda Jeep Wrangler ile benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Müşterilere yeni Wrangler’ini iPhone veya iPad üzerinden oluşturma imkanı tanıyan yeni Jeep Adventure Reality uygulamamızı CES’te lanse etmekten gurur duyuyoruz.”


Yeni Jeep Adventure Reality uygulaması

Yeni Jeep Adventure Reality uygulaması kullanıcılara istedikleri zaman istedikleri yerde Jeep markasının yeteneklerini tecrübe etme olanağı tanıyan, artırılmış gerçeklik odaklı bir yapılandırma aracı. Şu an için iPhone 7, 8, X ve iPad Pro modellerini destekleyen uygulama kullanıcılara araçlarının oluşturma ve farklı ortamlarda nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Müşteriler uygulama üzerinden döşeme, renk ve aksesuar seçeneklerini görebiliyor. İki kapılı, dört kapılı, hard top veya soft top olmak üzere farklı gövde tipleri, farklı renkler, farklı jantlar kombine edebilen kullanıcılar sanal ortamda aracın içine girerek tüm detayları yakından inceleyebiliyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü, kullanıcıya zoom yapma imkanı da sunuyor.

Akıllı saat uyumlu Uconnect uygulaması

Amerika pazarındaki Fiat Chrysler Automobiles kullanıcıları akıllı saat uyumlu Uconnect uygulaması ile araçlarıyla her an bağlantıda kalabiliyor. Apple Watch ve Android Wear cihazlarla uyumlu olan Uconnect uygulaması kullanıcıya akıllı saat üzerinden aracını uzaktan çalıştırma, kilitleme ve açma, korna çalma ve farları yakma olanağı tanıyor. SiriusXM Guardian bağlantılı hizmetler ile donatılan 2018 model araçlarla uyumlu olan Uconnect uygulaması Apple Store veya Google Play mağazalarından akıllı telefona indirilerek, yine akıllı saat ile eşleştirilebiliyor.

Aileler için “Family Alerts” sistemi

Yeni Family Alerts sistemi ise genç sürücülerden ebeveynlerine kadar tüm aile bireylerine yönelik tasarlandı. Araç sahibi Uconnect akıllı telefon uygulaması üzerinden uzaklık sınırı belirleyebiliyor, sürüş hızını ve araç konumunu gözlemleyebiliyor. Family Alerts özelliği ayrıca beş adede kadar coğrafi sınır oluşturma imkanı sağlıyor.Hız uyarısında bulunan aracın valeye teslim edildiği alanın çeyrek mil yarı çapının dışına çıkması halinde ise araç sahibini uyaran Vale Uyarısı uygulamanın özellikleri olarak öne çıkıyor.

Family Alerts hizmeti SiriusXM Guardian bağlantılı hizmetler aboneliği gerektiriyor ve Uconnect 4C NAV sistemi ile donatılan 2018 model araçlarda sunuluyor. Kullanıcıya çeyrek mil ile 5 mil arasında bir yarıçap belirleme imkanı sunan sistem araç sahibini mesaj veya e-posta üzerinden uyarıyor.

Jeep uyumlu Amazon Alexa ve Amazon Echo Dot cihazları

İlk olarak 2018 Jeep Cherokee ile lanse edilen Jeep uyumlu Amazon Alexa, Jeep kullanıcılarının her an bağlantıda kalmasını sağlıyor. Amazon’un sesli komut hizmeti olan Alexa, Amazon Echo, Echo Dot ve Echo Show gibi cihazlarla çalışıyor. Alexa kullanıcının sesli komutla etkinleştirebildiği bir dizi fonksiyonu yerine getiriyor.Jeep uyumluluğu çok sayıda sesli komuta Alexa aracılığıyla yanıt veriyor. Kullanıcı sesli komut sistemi üzerinden aracının motorunu çalıştırabiliyor, kapılı kilitleyebilir veya açabiliyor, araca navigasyon konumu gönderebiliyor ve yakıt seviyesiyle lastik basıncını kontrol edebiliyor.

Jeep uyumlu Amazon Alexa’dan yararlanmak için araç sahibinin SiriusXM Guardian bağlantılı hizmetlerde kayıt oluşturması ve ardından Alexa uygulamasındaki Jeep uyumluluğunu etkinleştirmesi gerekiyor.

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