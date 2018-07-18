Yeni Partner ekonomik olacak

Peugeot, yeni Partner Panelvan modeli ile meraklılarını şaşırtmak için 2019 yılına sıkı bir hazırlık yaptı ve baştan aşağı yenilediği yeni modeli ile Kasım 2018'de hayranları ile buluşacak.

Yeni Peugeot Partner Panelvan, dinamik tasarımı, zengin konfor ve güvenlik donanımları, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motorlarıylaKasım 2018 itibarıyla uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Peugeot Partner Panelvan bünyesinde barındırdığı özelliklerle günlük kullanım konforunu üstün fonksiyonellik ve çok yönlü kullanım özellikleriyle harmanlıyor.

Sınıfında bir ilk olan ve standart olarak sunulan Peugeot i-Cockpit de dahil olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemlerine kadar uzanan son derece zengin bir donanımla yollara çıkacak olan yeni Peugeot Partner Panelvan, kullanıcılara tamamen yeni bir sürüş deneyimi vadediyor.

Yeni Peugeot Partner Panelvan'ın çıkış tarihi!

Dikkat çekici ve dinamik tasarımıyla hafif ticari araç segmentine farklı bir yorum getirmeye hazırlanan yeni Peugeot Partner Panelvan yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motorlarıyla yakıt ekonomisi ve sürüş keyfini aynı potada eritiyor.

Geniş ve konforlu yaşam alanıyla yeni Peugeot Partner Panelvan yüksek kapasiteli, fonksiyonel ve çok yönlü kargo alanıyla hobi veya iş amaçlı kullanımları da en iyi şekilde destekliyor.

Yeni Peugeot Partner Panelvan verimli motorları, zengin konfor ve güvenlik donanımları ve fonksiyonel yapısıyla Kasım 2018 itibarıyla uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.

Yeni Peugeot Partner'in özellikleri

Yeni Peugeot Partner Panelvan, donanım seviyesine bağlı olarak Peugeot 3008 SUV’a eşdeğer son derece zengin bir donanımla yollara çıkıyor.

Listede elektronik el freni, 8 kademeli Tam Otomatik Vites kutusuyla start&stop fonksiyonunu da destekleyen Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, hız sınırı tabelasını algılayarak hız sabitleme sistemine uyarlayan Gelişmiş Trafik Levhası Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Römork Çekme Stabilite Kontrol Sistemi, Akıllı Far Asistanı kısa ve uzun farları otomatik, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Peugeot Partner Panelvan, başarısını kanıtlamış, ödüllü ve markanın farklı ürün gruplarında da kullanılan benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkacak.

İşte yeni Peugeot Partner Panelvan'ın motor seçenekleri ve performansı

Araç mimarisindeki hafif yapının da etkisiyle motor seçeneklerinin her biri sürüş keyfinden ödün vermeden üstün verimlilik seviyesi sunuyor ve yakında devreye alınacak olan WLTP sertifikasına sahip.

Benzinli cephesinde iki farklı güç seçeneği ile 1.2 PureTech devreye giriyor. PureTech 130ch S&S EAT8 (2019 itibarıyla devreye alınacak) ve manuel şanzımanlı PureTech 110ch S&S olmak üzere her iki benzinli motorda da emisyonları düşürmek üzere benzinli partikül filtresine yer veriliyor.

Dizel kullanıcılar için 75 HP, 100 HP ve 130 HP olmak üzere üç adet BlueHDi motor sunuluyor. BlueHDi 75ch beş ileri manuel ve BlueHDi 100ch altı ileri manuel şanzımanla kombine edilirken BlueHDi 130ch altı ileri manuel veya EAT8 olmak üzere iki farklı şanzımanla üretiliyor. Dizel motorlar motor çalışır çalışmaz etkinleşen ve herhangi bir ilave katkıya gerek duymayan FAP ve SCR gibi egzoz gazını arındırma çözümleriyle donatılıyor.

Hafif ticari araç sahibi olmak isteyen veya yenilemeyi düşünenlerin ilgisini çekecek olan yeni Peugeot Partner Panelvan, kullanıcılarına hem arttırılmış gücü hemde ekonomik ve konforlu sürüş keyfini bir arada yaşatacak.