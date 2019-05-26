Yeni RAV4'den büyük başarı

Toyota’nın SUV modeli yeni RAV4, her türlü şartlara karşı geliştirilen en yeni güvenlik sistemleriyle, 2019 Euro NCAP testlerinden en üst seviye olan "5 yıldız" almayı başardı.

Toyota açıklamasına göre, “Sıfır Kaza” hedefi paralelinde güvenlik konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam eden şirket, yeni Toyota Safety Sense 2 sistemini RAV4 ve Corolla’nın tüm hibrit versiyonlarında standart olarak sunarak, kullanıcılarını ileri güvenlik teknolojileriyle koruyor.

Bu yılın başında tanıtılan yeni RAV4, her türlü şartlara karşı geliştirilen en yeni güvenlik sistemleriyle, 2019 Euro NCAP testlerinden en üst seviye olan "5 yıldıza" layık görüldü. Aynı başarıyı yeni Corolla’da elde etti.

TNGA Platformu ve Toyota Safety Sense, kaza riskini minimuma indiriyor

Açıklamaya göre, zorlu Euro NCAP testlerinde elde edilen bu başarı, Toyota’nın altyapısını sağlayan TNGA (Toyota Yeni Global Mimarisi) platformu ile "Toyota Safety Sense" sisteminin yüksek verimliliğini bir kez daha kanıtladı. Toyota’nın üstün araç geliştirme yolunda güç ünitelerinin ve araçlarının kullandığı altyapıyı sağlayan TNGA platformu ve en gelişmiş güvenlik sistemini sunan "Toyota Safety Sense" ile kaza riski minimuma iniyor.

TNGA platformunun sunduğu alçak ağırlık merkezi daha çevik, daha eğlenceli ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlarken, "Toyota Safety Sense 2" de yüksek teknolojiyi otomobillere adapte ederek en gelişmiş güvenlik sistemini sunuyor.

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"Toyota Safety Sense 2", Corolla’nın tüm hibrit versiyonlarında ve RAV4’de standart olarak bulunuyor. Bu güvenlik sistemi içerisinde Yaya ve bisikletli algılamaya sahip Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici Sistem (ACC), otomatik şerit ortalama özelliğini içeren Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojileri de yer alıyor.

4 farklı zorlu testten başarıyla geçtiler

RAV4 ve Corolla; "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu", "Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları" ve "Güvenlik Yardımcıları" olmak üzere tüm 4 farklı Euro NCAP kategorisinde çok başarılı sonuçlar elde etti. Bunun yanında RAV4 ve Corolla’da yer alan "Ön-Çarpışma Sistemi", şehir içindeki hızlarda maksimum puanı elde etti ve tüm test hızlarından başarı ile çıktı.

Yeni RAV4, "Yetişkin Yolcu" korumasında yüzde 93, "Çocuk Yolcu" korumasında yüzde 87, "Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları" korumasında yüzde 85 ve "Güvenlik Yardımcılarında" ise yüzde 77’lik derece ile güvenliğe verdiği önemi perçinledi.

Yeni Corolla ise "Yetişkin Yolcu" korumasında yüzde 95, "Çocuk Yolcu" korumasında yüzde 84, "Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları" korumasında yüzde 86 ve "Güvenlik Yardımcılarında" ise yüzde 77’lik dereceye ulaştı.