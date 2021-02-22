Teknoloji Yeni Sandero denge bozdu
OTOMOBİL

​Yeni Sandero denge bozdu

Yeni Sandero denge bozdu

Dacia’nın en sevilen modellerinden Sandero ve Sandero Stepway Türkiye’de tanıtıldı. Fiyatı ve yeni teknolojileriyle dengeyi bozan model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Yeni Sandero Stepway ile B-SUV liderliği, yeni Sandero ile B-HB ilk 3 hedefliyoruz” dedi. Yeni Sandero Stepway 160 bin 900 TL’den, Yeni Sandero ise mart ayında 134 bin 900 TL’den satışa çıktı.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Fiyatı ve yeni teknolojileriyle dengeyi bozan model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Yeni Sandero Stepway ile B-SUV liderliği, yeni Sandero ile B-HB ilk 3 hedefliyoruz” dedi.
​Fiyatı ve yeni teknolojileriyle dengeyi bozan model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Yeni Sandero Stepway ile B-SUV liderliği, yeni Sandero ile B-HB ilk 3 hedefliyoruz” dedi.

Dacia’nın en sevilen modellerinden Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Renault Mais tarafından, Berk Çağdaş, Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur ve Dacia ürün ekibinin anlatımlarıyla hazırlanan lansman videosu basın mensuplarıyla paylaşıldı.

B-SUV PAZARI GENİŞLİYOR

  • Dacia’nın yeni modellerinin Renault Grubu’nun bilgi birikiminden yararlandığına dikkat çeken Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları aktardı: “Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren yeni Sandero Stepway’in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12,1 pay aldı. Türkiye’de B-SUV segmenti ise, 2015’te toplam binek otomobil pazarından yüzde 1,5 pay alırken, 2020’de bu oran ciddi bir artış göstererek yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

BU YIL GÜNDEM FİYATLAR

Berk Çağdaş, Renault tarafında ise yerli üretim Clio HB ve makyajlı kasasıyla satışa sunulan yerli üretim Megane Sedan’a ek olarak yeni Captur, makyajlı Talisman ve Koleos gibi modellerle bu yıl da iddialı olduklarını belirterek, “Müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlandığımız yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Binek otomobillerdeki iddiamızı Renault Express ve Renault Trafic gibi tamamen yenilenen modellerimizle ticari araç pazarına da taşımayı hedefliyoruz. Bu yıl tüketicilerin en büyük gündemi ulaşılabilir fiyatlar. Dacia markamızın felsefesini pazara yansıtıp geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarımızı 2021’de yenilenen modellerimizle güçlendirerek sürdürmek istiyoruz. SUV lideri modelimiz Duster’ın makyajlı ve otomatik vitesli versiyonunun gelmesiyle birlikte pazardaki konumumuzu daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Yeni Sandero Stepway ile B-SUV liderliği, yeni Sandero ile B-HB ilk 3 hedefliyoruz” dedi.

Berk Çağdaş

TÜRKİYE’DE 110 BİN SANDERO SATILDI

  • Tüm dünyada toplamda 2,1 milyonluk satışa ulaşan Sandero ve Sandero Stepway, Türkiye’de ise 110 bini aşkın kullanıcıyla buluştu. Yeni Sandero ve Sandero Stepway’de ilk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla sınıfının ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla geliyor. Bugüne kadar başarısını kanıtlayan, turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca yeni Sandero’da bulunuyor. Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL’den, Yeni Sandero ise mart ayında 134 bin 900 TL’den satılacak.
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