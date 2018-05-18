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TeknolojiYeni ses kaydı sosyal medyayı tekrar ikiye ayırdı
SOSYAL MEDYA

Yeni ses kaydı sosyal medyayı tekrar ikiye ayırdı

Bir ses kaydıyla başlayan tartışmalar iki gündür sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. Bu ses kaydıyla ilgili bilimsel bir açıklama yapıldıktan sonra tam bitti derken başka bir ses kaydı daha ortaya çıktı.

Yeni Şafak
Sosyal medya daha öncesinde de elbise rengi nedeniyle ikiye ayrılmıştı.
Sosyal medya daha öncesinde de elbise rengi nedeniyle ikiye ayrılmıştı.

Bu sefer ortaya çıkan ses kaydı ‘Yanny-Laurel’den biraz farklıymış. Ses kaydını yayınlayan kişi duyduğunuz şeyin sizin ne düşündüğünüzle ilgili olduğunu söylüyor. ‘Brainstrom’ veya ‘green needle’ kelimelerinden hangisini duymak için kendinizi şartlandırırsanız o kelimeyi duyduğunuzu yazıyor.

Son günlerde sosyal medyayı sallayan ses kaydından sonra, bugün Reddit kullanıcılarından birinin paylaştığı bu ses kaydıyla yeni bir tartışma başlıyor. Acaba duyduğumuz şey aklımıza gelen kelimeyle mi alakalı?

Reddit sayfasında konuyla ilgili şu an en beğenilen yorumlardan ikisi şunlar: "Green Storm duyuyorum." ve "Brain Needle" duyuyorum. Bizimle duyduğunuz şeyi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bakalım bu sefer ki ses kaydının sonu nereye varacak?

Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı için bilimsel açıklama
TEKNOLOJİ
Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı için bilimsel açıklama

Sosyal medyayı karıştıran ses kaydı
TEKNOLOJİ
Sosyal medyayı karıştıran ses kaydı

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