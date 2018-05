Yeni ses kaydı sosyal medyayı tekrar ikiye ayırdı

Bu sefer ortaya çıkan ses kaydı ‘Yanny-Laurel’den biraz farklıymış. Ses kaydını yayınlayan kişi duyduğunuz şeyin sizin ne düşündüğünüzle ilgili olduğunu söylüyor. ‘Brainstrom’ veya ‘green needle’ kelimelerinden hangisini duymak için kendinizi şartlandırırsanız o kelimeyi duyduğunuzu yazıyor.

Son günlerde sosyal medyayı sallayan ses kaydından sonra, bugün Reddit kullanıcılarından birinin paylaştığı bu ses kaydıyla yeni bir tartışma başlıyor. Acaba duyduğumuz şey aklımıza gelen kelimeyle mi alakalı?

if you think of the word “brainstorm” you hear the word brainstorm. if you think of the words “green needle” you hear green needle. pic.twitter.com/kNBfIINpgL — Vinny Skywalker (@sirvinnyd) 17 Mayıs 2018

Reddit sayfasında konuyla ilgili şu an en beğenilen yorumlardan ikisi şunlar: "Green Storm duyuyorum." ve "Brain Needle" duyuyorum. Bizimle duyduğunuz şeyi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bakalım bu sefer ki ses kaydının sonu nereye varacak?

TEKNOLOJİ Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı için bilimsel açıklama