Yerli araçlar yıla hızlı başladı: İthal Volkswagen 8 sıra birden düştü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti. Türkiye’de fabrikası olan markalar 2022’nin ilk ayında satışlarda zirveye yerleşti. Fiat satışlarda ipi göğüslerken, Renault ikinci, Ford üçüncü ve Hyundai dördüncü oldu. İthal marka araçlar ise satışlarda aşağı sıralara düştü.

SATILANLARIN YARISI YERLİ

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı. Fiat’ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti. Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü sırada yer aldı. Satışlarda Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretim yapan markaların liderliğe yükselmesi dikkat çekti. 38 bin 131 satışın 17 bin 317’sini yerli üretim araçlar oluşturdu. Birinci sırada yer alan Fiat’ın sattığı 6 bin 871 aracın 6 bin 778 adedi yerli olurken, ikinci Renault’un sattığı 4 bin 684 adet aracın 2 bin 573’ü yerli oldu. Üçüncü sıradaki Ford’un 4 bin 350 aracının 3 bin 506’sı yerli ve Hyundai’nin ise 3 bin 703 adet satışının 2 bin 790’ını yerli araçlar oluşturdu.

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İTHAL MARKALAR PAZARDA ÇAKILDI

Bu yılın ilk ayında satılan ithal araçların satış adetlerinindüşmesi ise dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında sattığı araçlarla ikinci sırada bulunan ithal Volkswagen bu yıl konumunu koruyamadı. Volkswagen bin 630 adetlik satışıyla onuncu sıraya kadar düştü. İthal markalarda en fazla satan 2 bin 748 adetle Dacia olurken beşinci sırada yer aldı. İthal markalardan Citroen yedinci, Opel sekizinci, Peugeot dokuzuncu sırada yer aldı. Yerli üretim Toyota ise 2 bin 207 adetlik satışıyla altıncı sıraya yerleşti.

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HAFİF TİCARİNİN YÜZDE 66’SI YERLİ

Hafif ticari araç segmentinde ise yerliler adeta ezdi geçti. Toplamda 9 bin 111 aracın satıldığı Ocak’ta 6 bin 6 araç yerli oldu. Yüzde 66’lık oranıyla yerlilerin üstünlüğünü sağladığı hafif ticari araç segmentine bakıldığında 3 bin 567 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford’u, 2 bin 567 satışla Fiat ve 638 satışla Renault izledi. Toyota 490 satışla dördüncü ve Peugeot 443 satışla beşinci oldu. Bu yılın ocak ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 304’le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi.