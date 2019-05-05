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Teknoloji Yerli mail uygulaması Temmuzda geliyor
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Yerli mail uygulaması Temmuz’da geliyor

Turkcell’in Borsa İstanbul Gong Töreni’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "3’üncü çeyrek itibari ile hem kurumlara hem bireylere yerli Yaani mail uygulamasını hayata geçiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yaani mail uygulamasını ile verilerin Türkiye'de saklanması hedefleniyor.
Yaani mail uygulamasını ile verilerin Türkiye'de saklanması hedefleniyor.

Borsa İstanbul’da gong ’Turkcell’in 25’inci yılı’ için çaldı. Turkcell’in 25’inci yılı vesilesiyle BİST’te düzenlenen gong töreninde BİST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz birlikte sahneye çıkarak Gong törenini gerçekleştirdiler.

3’üncü çeyrek itibari ile hem kurumlara hem bireylere yerli yani mail uygulamasını hayata geçiriyoruz

Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerektiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şu şekilde konuştu:

  • "Veri en değerli varlıklardan birisi dolayısıyla verimize sahip çıkmalıyız. Bu verilerimize sahip çıkmamız noktasında da biz gerek bireysel müşterilerimizden gerekse kurumsal müşterilerimizden şöyle talepler alıyorduk: Biz yabancı e-posta şirketlerine bağımlı hale geldik biz kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu anlamda da biz tamamen yerli mühendislerin geliştirmesiyle yerli e-posta çıkarmayı planladık ve bunun üstünde gece gündüz çalışıyoruz. 3’üncü çeyrek itibari ile hem kurumlara hem bireylere yerli Yaani mail uygulamasını hayata geçiriyoruz"
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