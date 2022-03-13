Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan haber var. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım🤩



🌍 Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,

❄️ -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,

👍 içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/smnyf58jI2 — Togg (@Togg2022) March 13, 2022

Ankara’da sahneye çıkacak

Öte yandan Sene başında Los Angeles'daki Consumer Electronic Show Fuarı'nda dünyanın dikkatlerini çeken TOGG, bugün de başkent Ankara'da dünyadaki ilk 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda karşımıza çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda TOGG stant açacak.

REKLAM

EKONOMİ Togg Ankara’da sahneye çıkacak