Teknoloji Yerli otomobil TOGG karlı yollarda Zorlu testi başarıyla geçti
OTOMOBİL

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan haber var. Yurdun büyük bir bölümü kar yağışı altındayken çalışmaları devam eden ve seri üretime hazırlanan TOGG karlı yollarda test gerçekleştirdi. Müthiş fotoğraflar ortaya çıkarken yerli otomobil TOGG bir testi daha başarıyla geçti.

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TOGG

Son dakika: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan haber var. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

Ankara’da sahneye çıkacak

Öte yandan Sene başında Los Angeles'daki Consumer Electronic Show Fuarı'nda dünyanın dikkatlerini çeken TOGG, bugün de başkent Ankara'da dünyadaki ilk 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda karşımıza çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda TOGG stant açacak.

Togg Ankara’da sahneye çıkacak
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