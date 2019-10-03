Yerli sosyal medya platformu 'Yazbee' hazır; Hedef 30 milyon kullanıcı

Türk girişimci ve mühendisleri 'Yazbee' adını verdikleri yerli sosyal medya platformu geliştirdi. Türkiye'de sosyal medyanın yoğun kullanımı ve kullanıcı sayısının yüksekliği nedeniyle 2016 yılında Mobifin A.Ş. isimli şirket kurduklarını ifade eden Yazbee platformu kurucu başkanı Arif Ünver, 2020'in sonuna kadar 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçladıklarını aktardı.

Türkiye ilk 10'da yer alıyor

Uygulama marketlerden indirilebilen Yazbee'nin yüzde 100 yerli yazılım olduğunu belirten Ünver, “Popüler sosyal medya kullanıcılarının sayılarına baktığımız zaman Türkiye hepsinde ilk 10'da yer alıyor. Hatta nüfusa göre bazı platformlarda ilk 3'te. Pazarın böyle büyük olması bizim de bu platformu kurmamıza zemin hazırladı. Hukuk, yazılım, veri analistleri başta olmak üzere toplamda 500 nitelikli insana iş sağlama potansiyeli taşıyoruz" dedi.

AA Yazbee kurucu başkanı Arif Ünver, gelecek yıl 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

3 buçuk yıldır ürün üzerinde çalıştıklarını ve platformun son haline geldiğini aktaran Ünver, “Sloganımız ' #senyazdiye' Yazbee'yi oluşturduk. Alt yapıya çok önem verdik. Şu anda Türkiye'deki 50 milyon sosyal medya kullanıcısına hizmet verebilecek alt yapımız var” diye konuştu.

Yazbee'nin özellikleri

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Yazbee'de de kişi takibi olduğunu söyleyen Ünver, “Haber, magazin, spor, siyaset, kariyer, teknoloji, genç ve mizah gibi toplumun her kesimini ilgi duyduğu 24 konu başlığı belirledik. Kullanıcılar isterlerse kişi takip etmeden ilgi alanlarına göre konu başlıklarını takip ederek paylaşımları görebilir. Hedef kitleye ulaşmak için konu başlıkları çok önemli" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ Yerli 'Yazbee' global sosyal medyaya rakip olacak

'Beğenmeme' seçeneği var

Ünver, “Ayrıca popüler kullanıcılar paylaşımlarının altına kendilerine yazılan hakaret mesajlarından rahatsızlar. Bunun için 'yoruma kapalı paylaşım' seçeneği getirdik. Kullanıcılar paylaşımları yoruma kapalı bir şekilde yapabilir. Diğer taraftan 'beğenmeme' seçeneğimiz var. Kullanıcı paylaşımını beğenenlerin kim olduğunu görebilir ama beğenmeyenleri göremez. Böylece insanlar rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilecek. Çalışmalarımız devam ediyor, yeni özellikler de kazandıracağız" dedi.

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AA Türk girişimci ve mühendislerin geliştirdiği yerli sosyal medya platformu 'Yazbee' kullanıma hazır hale geldi.

Yazbee'nin hedefi ne?

Türkiye'de 50 milyon sosyal medya kullanıcı olduğunu söyleyen Arif Ünver, “Bunun 37 milyonu 13 yaş üstü. 2020 yılının sonuna kadar hedefimiz, Türkiye'de 30 milyon kullanıcıya ulaşmak. Fakat biz sadece Türkiye'yi hedeflemiyoruz. Yakın coğrafyada Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslara da ulaşmayı amaçlıyoruz. Yakın coğrafyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 283 milyon. Biz 200 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye için moral ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

2020 sonu piyasa değeri hedefi 1 milyar dolar

Platformla birçok ilki başaracaklarını söyleyen Ünver, “Yazbee ülkemizin ilk unicorn (1 milyar dolarlık şirket) olabilir. 2020 sonunda 1 milyar doların üzerinde piyasa hedefimiz var. 2022-2023 yıllarında ise yakın coğrafya kullanıcı sayısıyla birlikte 10 milyar dolarlık piyasa değeri hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Platformdan para kazandıkça yatırım yapacaklarının altını çizen Arif Ünver, “Yatırım yaptıkça istihdam yaratacağız. Nitelikli 500 mühendise, gence istihdam sağlama potansiyelimiz var. Gençler sosyal medyayı yine kullansın ama Türkiye para kazansın. Sadece Türkçe yayına çıkmadık, İngilizce dil seçeneğimiz de var. Global hedefimizi Türkiye ile eşzamanlı yürüteceğiz" dedi.

"İnsanlara özgürce hareket edecekleri ortamı sağladık"

Ünver, “Uygulamaya App Store, Google Play ve web üzerinden ulaşabilirsiniz. Fotoğraf, video paylaşıp, diğer kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Bir kullanıcının paylaşımını diğer kullanıcıların görmesi için alıntılama yapabilirsiniz. Sosyal medyada konfor, rahatlık ve insanların özgürce hareket edebildiği bir ortam sağlamaya çalıştık" diye konuştu.

Yazbee sunucu altyapısının Turkcell Gebze veri merkezinde yer aldığını dile getiren Ünver, “Mutluyuz çünkü uygulamayı Türk mühendisleri ve girişimcileri yaptı. Ama bu gelişim süreci yaptık oldu, bitti değil çalışmalar devam ediyor. Dünyada robot hesap sayısının sıfıra en yakın olduğu uygulama biziz. Çünkü alt yapımız buna göre dizayn edildi. Verilerimiz Türkiye sınırları içerisinde saklanıyor yani güvende" dedi.