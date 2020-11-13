Yerli sterilizasyon aleti üretildi: Virüsü yüzde 99 temizliyor



Adapazarı Yahyalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mühendislik firması, Ar-Ge çalışmalarının ardından yaptığı cihazla kapalı ortamlardaki virüsleri yüzde 99 oranında temizlemeyi başardı. Testlerden geçen ve CE Belgesi alan ürün, 5 farklı modelde tasarlanırken özellikle dikkat çekici renkleri ve ışıklandırmalarıyla öne çıktı. Tüm Türkiye’de satışa sunulan ürün, çok yakın bir tarihte yurt dışında da satılmaya başlanacak.



DHA Virüse savaş açtı.

Virüs ve bakterilere karşı oldukça etkili



Firma sahibi ve Elektrik Elektronik Mühendisi Turgay Demirgövde, "Mühendislik firmamızda özellikle sağlık sektöründe yüksek teknolojiyle Ar-Ge, tasarım ve cihaz üretimi yapmaktayız.

Pandemi sürecinde Soft Air isimli bir cihaz ürettik. Patenti ve tescillerini aldık. Mikroorganizma dediğimiz virüs ve bakterileri öldürme, yok etme, bulunduğu ortamdan atma gibi özelliklere sahip ve insan sağlığı için ürettiğimiz bir cihaz. Kapalı ortamda bulunan insanlar ve diğer canlılar için ideal bir dezenfeksiyon cihazı” dedi.

DHA Farklı tasarımları üretildi.

Farklı alternatif modeller tasarlandı



Ürünü kullanım amacına göre 5 ayrı modelde tasarladıklarını belirten Demirgövde, "5 modelimiz var ve ofisler, plazalar, kafeler, eğitim kurumları, ibadethaneler, metrolar, şahsi arabalar, tramvaylar, hava taşımacılığı, yer hizmetleri, alışveriş merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek bir cihaz. Bu yüzden tüm insanlık adına aslında işe yarayabilecek ve dezenfektasyon konusunda çığır açacak bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili belgelerimiz var” diye konuştu.

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