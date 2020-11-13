Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Yerli sterilizasyon aleti üretildi Virüsü yüzde 99 temizliyor
ÜRÜN HABERLERİ

Yerli sterilizasyon aleti üretildi: Virüsü yüzde 99 temizliyor

SAKARYA’da bir firma, koronavirüs sürecinde Ar-Ge çalışmalarının ardından kapalı ortamdaki virüsleri yüzde 99 oranında temizleyen cihaz üretti.

Haber Merkezi DHA
Virüs dezenfektan ürünü geliştirdiler.
Virüs dezenfektan ürünü geliştirdiler.


Adapazarı Yahyalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mühendislik firması, Ar-Ge çalışmalarının ardından yaptığı cihazla kapalı ortamlardaki virüsleri yüzde 99 oranında temizlemeyi başardı. Testlerden geçen ve CE Belgesi alan ürün, 5 farklı modelde tasarlanırken özellikle dikkat çekici renkleri ve ışıklandırmalarıyla öne çıktı. Tüm Türkiye’de satışa sunulan ürün, çok yakın bir tarihte yurt dışında da satılmaya başlanacak.

DHA
Virüse savaş açtı.

Virüs ve bakterilere karşı oldukça etkili

Firma sahibi ve Elektrik Elektronik Mühendisi Turgay Demirgövde, "Mühendislik firmamızda özellikle sağlık sektöründe yüksek teknolojiyle Ar-Ge, tasarım ve cihaz üretimi yapmaktayız.

  • Pandemi sürecinde Soft Air isimli bir cihaz ürettik. Patenti ve tescillerini aldık. Mikroorganizma dediğimiz virüs ve bakterileri öldürme, yok etme, bulunduğu ortamdan atma gibi özelliklere sahip ve insan sağlığı için ürettiğimiz bir cihaz. Kapalı ortamda bulunan insanlar ve diğer canlılar için ideal bir dezenfeksiyon cihazı” dedi.

DHA
Farklı tasarımları üretildi.


Farklı alternatif modeller tasarlandı

Ürünü kullanım amacına göre 5 ayrı modelde tasarladıklarını belirten Demirgövde, "5 modelimiz var ve ofisler, plazalar, kafeler, eğitim kurumları, ibadethaneler, metrolar, şahsi arabalar, tramvaylar, hava taşımacılığı, yer hizmetleri, alışveriş merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek bir cihaz. Bu yüzden tüm insanlık adına aslında işe yarayabilecek ve dezenfektasyon konusunda çığır açacak bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili belgelerimiz var” diye konuştu.

13 yaşındaki mucit sensör geliştirdi: Tehlikeye değil hayata kapı aç
TEKNOLOJİ
13 yaşındaki mucit sensör geliştirdi: Tehlikeye değil hayata kapı aç
Abone Ol Google News
Ümit verici sonuçlar aldık

Ümit verici sonuçlar aldık

​Bakan Dönmez, müjdeli haberi verdi.
Trumpın politikalarını takip et

Trump'ın politikalarını takip et

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Biden'a tavsiye.
Umutlandıran açıklama

​Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

​​F1 heyecanı İstanbul'da yaşanıyor.

Van'da feci kaza

Van'da feci kaza

​Ölü ve yaralılar var.
Bakanlık devreye girdi

Bakanlık devreye girdi

​Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Arsız ortaklık<br>sınır tanımıyor

Arsız ortaklık
sınır tanımıyor

​İsrail'le ihanet anlaşmasına imza atan BAE çizgiyi aşıyor.
Üretimin düşmanı yüksek faiz

Üretimin düşmanı yüksek faiz

Faiz lobisi, PPK toplantısı öncesinde faiz artırımı için tehditlerine başladı.
Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.