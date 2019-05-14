Yerli teknoloji Avrupa'da zorunlu hale geldi

Otomobillerin acil durumlarda otomatik olarak 112 ile bağlantı kurmasını sağlayan ve yerli bir teknoloji olan ‘eCall’ artık tüm Avrupa’da zorunlu oldu. Araçların içinde yer alan eSIM teknolojisiyle çalışan eCall sistemi kaza ve yoldan çıkma gibi acil durumlarda hayat kurtarmayı hedefliyor.

BTK, bu uygulamayla birlikte yerli eSIM uzaktan yönetim sistemini de zorunlu kıldı ve yerli malı belgesi şartı getirdi. BTK’nın ülkemize ithal edilecek eSIM’li otomobillerin güvenlik nedenleriyle üzerindeki operatör profillerinin Türkiye’de yönetilmesi zorunluluğunu da getirdi.

Metamorfoz Genel Müdürü Ayşegül Topoğlu konu hakkında, “12.02.2019’da BTK, eSIM teknolojilerinde kullanılacak uzaktan yönetim sistemlerinin Türkiye içerisinde konumlandırılması yönünde bir kurul kararı aldı. Karara göre, eSIM uzaktan yönetimi ile ilgili yapı Türkiye’de tesis edilecek ve bu sayede hayati önem taşıyan, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek hassas veriler de Türkiye sınırları içerisinde kalmış olacak. Metamorfoz olarak çalışan, GSMA (Mobil Operatörleri Birliği) standartları ile uyumlu, %100 yerli malı belgesine sahip Metamorfoz eSIM Uzaktan Yönetim Platformu’muzla ihtiyacı yerli teknoloji ile karşılayabilecek durumdayız” açıklamasını yaptı.