Yerli termal silah dürbünleri Jandarma'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, savunma sanayiinin üretimlerine devam ettiği vurgulanarak, "Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen #PARS 675 Tak-Sök Termal Silah Dürbünlerinin yenileri JGK’ya teslim edildi" denildi.
Daha önce de yerli silah Mete'de rekor üretim gerçekleşmişti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ ürettiği "TP9 SF Mete", Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ise ürettiği "SAR9 Mete" tabancalarını Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuyor. Böylece güvenlik güçleri tarafından kullanılan tabancaların yerini ateş gücü yüksek yerli ürünler alıyor.