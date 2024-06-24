YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka alanında 71 yeni programa öğrenci alınacak

"Bugün ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin akademisyeni ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapasiteye ulaşılmasında son 20 yılda yükseköğretim sistemimize yapılan yatırımların katkısı hayati önemdedir. Ülkemizde yükseköğretime erişim talebi güçlü bir şekilde devam etmektedir. 2023 yılında 3,5 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş ve üniversite kontenjanların doluluk oranı açık öğretim öğrencileriyle birlikte yüzde 99,8 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu ay gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan aday sayısı da yaklaşık 3 milyon civarında gerçekleşmiştir"