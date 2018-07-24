Teknoloji Yolcu uçaklarının yarısı kadar hız yapıyor
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Yolcu uçaklarının yarısı kadar hız yapıyor

Elon Musk’ın yeni nesil raylı ulaşım sitemi Hyperloop, hız rekoru kırdı. Saatte 457 km’lik hıza ulaşan Hyperloop sayesinde İstanbul-Ankara arası 1 saate iniyor.

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Hyperloop
Hyperloop

Elon Musk’ın yeni nesil ulaşım teknolojisi Hyperloop’un test için kurulan tüplerinde, yeni bir hız rekoru kırıldı.

İstanbul-Ankara arası 1 saate indi

Techinside’ın haberine göre şehirler arası yolculukları, basınçlı tüpler içindeki vagonlarla gerçekleştirmeyi hedefleyen Hyperloop saatte 457 km’lik hıza ulaşarak, yolcu uçaklarının yarısı kadar bir hıza ulaşmış oldu. Bu hızla bile kurulacak bir Hyperloop hattı sayesinde İstanbul ve Ankara arasındaki yolculuk yaklaşık 1 saate inmiş olacak.

Hyperloop’un nihai hız hedefi saatte 1200 km yol alabilmek. Ancak benzer bir teknoloji üzerinde çalışan Çinliler, saatte 4000 km’lik hıza ulaşmayı planlıyorlar.

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