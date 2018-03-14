TeknolojiYouTube çalışanlarına 4 saat sınırı getirdi
SOSYAL MEDYA

YouTube çalışanlarına 4 saat sınırı getirdi

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, yarı zamanlı içerik moderatörlerinin rahatsız edici içerikleri izlemesini 4 saatle sınırladıklarını söyledi. Bu kararı vermelerinin en önemli nedeni olarak çalışanların akıl sağlığını işaret etti.

Haber MerkeziYeni Şafak
YouTube, çalışanlarının akıl sağlığını korumak için zararlı içerik izleyenlere 4 saat sınırı getirdi.
YouTube, çalışanlarının akıl sağlığını korumak için zararlı içerik izleyenlere 4 saat sınırı getirdi.

Online video platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, içerikleri denetleyen çalışanları için günlük 4 saatlik bir sınır getirdiklerini açıkladı. SXSW etkinliğine katılan Wojcicki, oturum sırasında çalışanların YouTube, Facebook, Reddit ve Twitter gibi platformlara yüklenen rahatsız edici içeriklere maruz kaldığını belirtti.

Wojcicki, "Bu ciddi bir konu. Geçtiğimiz yıl bu tür içeriklere bakarken çok zaman harcadım. Moderatörlerin, günlük çalışma saatlerini sınırlaması gerekiyor. Bu sınır, onların akıl sağlığı için gerekli hatta günde 4 saat bile hala çok fazla" açıklamasını yaptı.

YouTube, telif hakkına tabi olan içerikleri tespit etmek için yazılımlar kullanıyor ancak şiddet, cinayet, intihar ve diğer rahatsız edici içerikleri tespit etmek için ise insanlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle geçtiğimiz aylarda içerik sayısındaki artışlardan ötürü 10 bin kişiyi moderatör olarak işe aldı. YouTube, çalışanlarına psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaya da çalışıyor.

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