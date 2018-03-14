YouTube çalışanlarına 4 saat sınırı getirdi

Online video platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, içerikleri denetleyen çalışanları için günlük 4 saatlik bir sınır getirdiklerini açıkladı. SXSW etkinliğine katılan Wojcicki, oturum sırasında çalışanların YouTube, Facebook, Reddit ve Twitter gibi platformlara yüklenen rahatsız edici içeriklere maruz kaldığını belirtti.

Wojcicki, "Bu ciddi bir konu. Geçtiğimiz yıl bu tür içeriklere bakarken çok zaman harcadım. Moderatörlerin, günlük çalışma saatlerini sınırlaması gerekiyor. Bu sınır, onların akıl sağlığı için gerekli hatta günde 4 saat bile hala çok fazla" açıklamasını yaptı.

YouTube, telif hakkına tabi olan içerikleri tespit etmek için yazılımlar kullanıyor ancak şiddet, cinayet, intihar ve diğer rahatsız edici içerikleri tespit etmek için ise insanlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle geçtiğimiz aylarda içerik sayısındaki artışlardan ötürü 10 bin kişiyi moderatör olarak işe aldı. YouTube, çalışanlarına psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaya da çalışıyor.